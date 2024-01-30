Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург

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Аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.
Также популярными для путешествий после новогодних каникул стали Сочи и Ростов-на-Дону.
Как передаёт «Вечерняя Москва», среди зарубежных направлений популярны Армения, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.
А опрос SuperJob показал, что для 63% hr-специалистов наличие фотографии в резюме имеет значение и помогает определиться с выбором кандидатуры. Как передаёт RT, 43% опрошенных отметили, что хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Отмечается, что в этом опросе поучаствовали 1 тыс. компаний из всех округов страны.
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Как передаёт «Вечерняя Москва», среди зарубежных направлений популярны Армения, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.
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Мелисса Тимофеева