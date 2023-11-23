Опрос: В честь Дня матери россияне дарят цветы и парфюмерию

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Опрос маркетплейса «Мегамаркет» показал, что наиболее часто в честь Дня матери россияне дарят мамам цветы, кондитерские изделия и парфюмерию.
При этом, наиболее желанными подарками к этому дню стали цветы, подарочные сертификаты, деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.
Кроме этого, аналитики установили, что 71% граждан обоих полов от 25 до 60 лет знают о Дне матери, 35% из них готовят к празднику подарки, а 17% устраивают семейное торжество.
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«Женщины в возрасте 25-34 лет чаще отмечали электронику и средства ухода в качестве желанного подарка, респондентки 35-44 лет больше ценят товары для хобби, книги и электронику, мамы в возрасте 45-60 лет тоже хотели бы получить принадлежности для хобби, книги, а также кофе и чай», — приводит RT текст исследования.
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Мелисса Тимофеева