Основатель «Лукойла» Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

Сотрудник Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Денис Леонтович был уволен после скандала вокруг засилья гей-пропагандистов и «западников». Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.