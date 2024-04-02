Основатель «Лукойла» Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

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Основатель и экс-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.
Сейчас состояние нефтяного магната оценивается в 28,6 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге миллиардеров Алекперов занимает 59 место.
Второй год подряд возглавляет общемировой рейтинг миллиардеров Forbes президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов.
Количество миллиардеров в России по данным Forbes достигло 125 человек, они владеют в общей сложности 577 миллиардами долларов.
Ранее сообщалось, что в середине марта умер вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус.
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Второй год подряд возглавляет общемировой рейтинг миллиардеров Forbes президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в середине марта умер вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус.
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Мария Федоровцева