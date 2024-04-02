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Основатель «Лукойла» Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

02 апреля 2024, 16:50
Фото: iStock/Berkut_34

Фото: iStock/Berkut_34

Основатель и экс-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.
Сейчас состояние нефтяного магната оценивается в 28,6 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге миллиардеров Алекперов занимает 59 место.

Второй год подряд возглавляет общемировой рейтинг миллиардеров Forbes президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов.


Количество миллиардеров в России по данным Forbes достигло 125 человек, они владеют в общей сложности 577 миллиардами долларов.

Ранее сообщалось, что в середине марта умер вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус.

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#лукойл
#forbes
#рейтинг
#россия
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«Полно навальнистов и гей-лоббистов»: Хинштейн рассказал о чиновниках Самары
Хинштейн сообщил об увольнении самарского экоактивиста после ЛГБТ*- скандала
02 апреля 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сотрудник Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Денис Леонтович был уволен после скандала вокруг засилья гей-пропагандистов и «западников». Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Он также сообщил, что советник директора 132-й школы Дмитрий Гудов — удалил из «ВК» свой паблик «Свободный мир» с гейскими фото на фоне англо-американских флагов.

При этом позиция директора школы остается прежней. Она не видит ничего вопиющего в том, что сотрудник школы позировал на фоне английского флага и администрировал «гейский» канал.

Хинштейн отметил, что чем больше он погружается в «подноготную самарской власти», тем больше он сталкивается с «навальнистами» и «гей-лоббистами».

Напомним, речь идет об обнародовании фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Дениса Леонтовича. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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*запрещённая в России экстремистская организация
#школы
#фото
#мир
#лгбт
#самарская область
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В подмосковных парках в этом году разобьют более 4 тыс. цветников
02 апреля 2024, 16:37

Фото: Istockphoto / Elena Nikonova

Декоративные растения в этом году в Московской области высадят более чем на 20 га парковых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В 2024 году на территории парков Подмосковья запланировано высадить более 4 тысяч цветников. Это свыше 23 га территорий», – говорится в сообщении.
В прошлом году клумбы и цветники начали готовить к весенней высадке в Подмосковье во второй декаде апреля. Специалисты удобряют, вспахивают почву и удаляют сорняки.

В министерстве добавили, что на лесных участках до 1 мая завершат первый этап расчистки от мусора. Второй будет проводиться до конца августа.

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#цветы
#растения
#подмосковье
#московская область
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У десятого фигуранта дела «Крокуса» не было разрешения на работу в Москве
02 апреля 2024, 16:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

У задержанного по делу о теракте в концертном зале в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, сообщила его жена Файзигуль Джурабекзода.
Басманный суд в Москве арестовал мужчину до 22 мая. При задержании он рассказал, что женат и имеет троих детей, является гражданином Таджикистана.

Якубджон Юсуфзода работал разнорабочим на стройке, не был замечен в противоправной деятельности. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#терроризм
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В парках Московской области выявили более 11,5 тыс. дефектов
02 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 11 с половиной тысяч дефектов было выявлено в ходе обследования 194 парков Московской области перед летним сезоном, все дефекты планируется устранить до конца месяца, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Обследование провели в 194 парках. Проверки выявили 8,28 тыс. текущих дефектов и 3,22 тыс. ресурсных дефектов. В рамках устранения текущих дефектах в парках покрасят входные группы и лавочки, опилят деревьев и удалят сухостой», — говорится в сообщении.
Устранение ресурсных дефектов включает в себя замену отдельных элементов на спортивных и детских площадках, ремонт резиновых покрытий и пешеходных дорожек, а также опор освещения.

Согласно принятому плану, работы по устранению всех дефектов должны быть завершены до 26 апреля текущего года.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Полиция вскрыла в России ячейку запрещенного «Правого сектора»
02 апреля 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

В 2023 году сотрудники полиции в России раскрыли ячейку запрещенной организации «Правый сектор»* и другие радикальные объединения. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства, передает ТАСС.
«Наша главная задача — борьба с экстремизмом и противодействие деятельности радикальных структур. В ходе операций полиции была выявлена ячейка запрещенного украинского „Правого сектора“*, а также была пресечена деятельность нескольких других запрещенных объединений», — подчеркнул министр.
Он отметил, что в 2023 году на основании материалов МВД России 44 организации были признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. Кроме того, 127 юридических и 37 физических лиц были внесены в реестр иноагентов. Полиция также предотвращала распространение ложной информации о деятельности ВС РФ и их дискредитации, раскрыв 124 преступления в этой сфере.

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#полиция
#мвд
#министр
#борьба
#вс рф
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Онколог рассказал, что может привести к развитию рака
Онколог Черемушкин: стресс опосредованно влияет на развитие рака
02 апреля 2024, 15:32

Фото: IStock/Drazen Zigic

К развитию серьезных заболеваний приводит стресс. Об этом сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что долгое пребывание организма в состоянии стресса способствует тому, что иммунитет снижается.

Нервные люди чаще всего страдают от онкологических заболеваний, отметил врач. Он объяснил эту взаимосвязь тем, что иммунитет человека представляет собой систему защиты, в том числе, от появления раковых клеток.

Прежде врач-онколог перечислил вызывающие рак привычки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
#симптомы
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#иммунитет
#люди
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В парках Подмосковья откроют более 200 пунктов проката летнего инвентаря
02 апреля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

203 пункта проката летнего инвентаря для спорта и отдыха планируется открыть на территории парков Московской области в текущем году, все прокатные точки пройдут специальную проверку и подготовку, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«В пунктах проката пройдет технический осмотр и обслуживание инвентаря. Более того, планируется обновить инвентарь и запчасти», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
Работа будет проведена и с персоналом пунктов проката. Особое внимание будет уделяться вежливости, уходу за техникой и обучению правилам проката.

Ранее сообщалось, что к летнему сезону 2024 года в парках Подмосковья проведут акарицидную обработку, направленную на борьбу с клещами. Вход в парк во время обработки будет ограничен. О времени обработки посетителей предупредят заранее.

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#министерство благоустройства мо
#парки
#прокат
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Сын певца Олега Газманова отказался от фамилии отца
Филипп Газманов отказался от фамилии отца
02 апреля 2024, 15:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Приёмный сын певца Олега Газманова Филипп отказался от фамилии отца. Он взял себе девичью фамилию матери и теперь именуется Филипп Муравьёв.
Переименоваться пасынок знаменитого артиста решил после того, как Газманова внесли в санкционный список Евросоюза в октябре 2022 года. Не исключено, что такой шаг не в последнюю очередь связан с бизнесом. Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер», занимающейся грузоперевозками, в том числе международными. Ему принадлежит 43,1% акций фирмы. В Едином государственном реестре юридических лиц изменения в данные о владельцах уже внесены.

Мать Филиппа вышла за Олега Газманова, когда мальчику было пять лет. В детстве он выступал с ансамблем «Непоседы», а когда вырос — сконцентрировался на бизнесе. Теперь он окончательно отделил себя от отчима — взял девичью фамилию матери.
Родион остаётся Газмановым.

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Парки Подмосковья обработают от клещей
02 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Акарицидную обработку проведут в парках Московской области к летнему сезону 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«В парках Подмосковья запланирована акарицидная обработка, направленная на борьбу с иксодовыми клещами. План проведения обработки уже утверждён», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
Согласно утверждённому плану, за сутки до предполагаемой обработки посетителей проинформируют об этом мероприятии через чат Общественного совета муниципалитета. В день химической обработки доступ посетителей в парк будет ограничен. Обработку будут проводить с 6 утра до полудня, а по окончании работ установят информационные таблички.

Повторная акарицидная обработка будет проводиться через полтора месяца после первой.

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#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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