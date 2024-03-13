Умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус

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Вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что он начал свой путь в компании как экономист сразу после окончания института и прошел через все ступени карьерного роста.
За 30 лет активной деятельности в «Лукойле» Робертус заслужил уважение не только со стороны коллег, но и отрасли в целом. Его вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса был отмечен государственными и ведомственными наградами.
В пресс-службе добавили, что в памяти коллектива «Лукойла» Робертус останется талантливым лидером, многосторонним человеком и отзывчивым другом.
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За 30 лет активной деятельности в «Лукойле» Робертус заслужил уважение не только со стороны коллег, но и отрасли в целом. Его вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса был отмечен государственными и ведомственными наградами.
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Артем Кузьмин