Освежающее блюдо: как приготовить холодный борщ по простому рецепту

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В жаркую погоду предпочтение часто отдается прохладным блюдам. Одним из таких является освежающий холодный борщ. О том, как приготовить сытный овощной суп расскажет редакция «Радио 1».
Ингредиенты для холодного борща
- Вода — 2,5 л
- Свекла — 3 шт.
- Огурцы — 2 шт.
- Картофель — 4–5 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Лук зеленый — несколько стеблей
- Укроп — несколько стеблей
- Уксус яблочный — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Как приготовить холодный борщ
- В первую очередь нужно тщательно вымыть овощи и зелень. После этого одна свекла делится на четверти и выкладывается в кастрюлю с водой. Затем в емкость вливается уксус. Далее содержимое кастрюли варится 30-40 минут после кипения.
- Следующим шагом нужно убрать из кастрюли свеклу – она пригодится позже. Отвар выливать не нужно. Он процеживается, а затем в него добавляется вареная, нашинкованная свекла. Однако важно, чтобы овощ уже был остывшем.
- Далее отвар нужно поставить в холодильник.
- В это время можно отварить яйца. Их, как правило, варят вкрутую. Режутся яйца кубиками, также следует порезать огурцы. Добавлять яйца и огурцы нужно в самом конце.
- Оставшиеся два клубня свеклы запекаются в фольге. Оптимальная температура — 180 градусов.
- После того, как овощи остынут, их нужно нашинковать и высыпать в охлажденный отвар.
- Затем брусками нужно нарезать очищенный картофель. Для его готовки понадобится не более 15 минут после кипения. Потом отвар остужается и отправляется в холодильник.
- На этом этапе в отвар нужно опустить свеклу и картофель, затем добавить яйца и огурцы.
- Готовый борщ нужно поперчить, посолить и убрать в холодильник. Через час блюдо можно употреблять.
Фото: istock / Milanchikov
С чем подают холодный борщ
Подается холодный борщ со свеклой вместе со сметаной или свежей зеленью.
Ржаной хлеб или сухарики из пшеничного хлеба с приправами (солью, молотым черным перцем, горчичным соусом), станут идеальным дополнением для освежающего летнего блюда.
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