Идеально для жаркого лета: Классический рецепт окрошки за 30 минут

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В жару хочется съесть чего-нибудь освежающего, отличным вариантом станет окрошка. Классическую окрошку на квасе с колбасой можно приготовить буквально за 30 минут. Состав продуктов можно корректировать под себя, делать заливку не только на квасе, но и на кефире, сыворотке, тане или айране.
Ингредиенты для классической окрошкиНа 4 порции понадобится:
- Картошка — 2 штуки;
- Яйца — 3 штуки;
- Вареная колбаса — 300 грамм (также подойдет полукопченая колбаса, сардельки);
- 1 огурец;
- Крупный пучок зелёного лука (200 г);
- Пучок укропа (100 г);
- Квас —1.5 литра;
- Соль — по вкусу.
Как приготовить классическую окрошкуПорядок приготовления:
- Чтобы приготовить окрошку максимально быстро, необходимо сразу поставить вариться картошку. Погрузите мытый неочищенный картофель в кипящую воду. Так корнеплод сохранит все полезные свойства. Варить 20-25 минут;
- Затем положите яйца в холодную воду, после закипания варите их 10 минут;
- Тщательно помойте огурец и зелень, уберите лишнюю влагу бумажным полотенцем;
- Нарежьте мелко лук, положите в большую емкость и разомните его до выделения сока. Можно использовать пестик или толкушку;
- Избавьтесь от стеблей укропа и мелко нарежьте его;
- Мелким кубиком нарежьте огурец. Если шкурка твердая или повреждённая, её лучше срезать;
- Колбасу также нарезаем кубиком;
- Снимите яйца с огня, положите в холодную воду, так ни легче очистится. Нарежьте кубиком;
- Чтобы охладить картофель, необходимо погрузить овощ в миску с холодной водой. Перед очисткой промокните от лишней влаги. Нарежьте кубиком;
- Положите все ингредиенты в посуду с луком и перемешайте. Разложите основу для окрошки по порционным тарелкам и залейте квасом. Добавьте столовую ложку сметаны. Чтобы вкус стал пикантными, перед подачей можно добавить чайную ложку горчицы или хрена.
Советы по приготовлению окрошкиИнгредиенты для окрошки должны быть комнатной температуры, нужно заранее их достать из холодильника. Квас, наоборот, должен быть холодным.
Чтобы окрошка получилась не только вкусной, но и визуально приятной, стоит нарезать продукты небольшими кубиками одного размера.
Традиционная окрошка делается на квасе. Более распространенным в южных регионах является вариант на кефире. Окрошку можно заправить таном или айраном, добавить мацони или каймак, разбавив минеральной водой.
Изредка для окрошки используют простоквашу, а иногда — сыворотку. Каждый раз окрошка получается разной, но всегда — интересной и освежающей. Лето в самом разгаре, экспериментируйте!
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