Освобожден известный в 90-х годах киллер Саша «Солдат» Пустовалов

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Вышел на свободу штатный киллер Ореховской организованной преступной группировки Александр Пустовалов, известный также как Саша Солдат. Он был осужден на 24 года лишения свободы за 22 доказанных убийства.
Пустовалов отбывал срок в колонии строгого режима в подмосковном Монино. Рассказывают, что во время суда многим становилось дурно во время описания убийств, которые совершал Саша Солдат. Он отсидел весь назначенный ему срок, все 24 года, которые были ему назначены, как говорится, от звонка до звонка. Хотя 19 раз подавал прошения о замене остатка срока на принудительные работы или колонию-поселение, но каждый раз получал отказ.
До армии Пустовалов занимался дзюдо, ходил в наряды в качестве дружинника, охраняя общественный порядок. Отслужив два года в элитных частях морской пехоты, он хотел пойти в ОМОН или СОБР, но ввиду отсутствия высшего образования ему предложили начать с обычной патрульно-постовой службы. Вместо этого Александр попал в самую кровавую криминальную группировку тех лет — Ореховскую.
Он быстро стал заместителем и телохранителем ее лидера Сергея Буторина. Пустовалов устранял конкурентов из бандитской среды, а иногда и своих же «братков», которые в чём-то провинились, проявляя удивительное хладнокровие, выдержку и беспощадность. Прозвище Солдат ему очень подходило. Он и сам считал, что служит справедливости, устраняя бандитов и тех, кто связан с криминалом.
Известный журналист, автор книг по истории московского криминала Олег Фочкин считает, что после выхода на свободу у Пустовалова есть три варианта. Первый — его достаточно быстро убьют за старые грехи. Второй — если он останется жив, ему быстро поступит предложение устроиться на службу в какую-то криминальную либо охранную структуру, что иногда одно и то же. Третий — он постарается жить тихо и незаметно, в чем ему может помочь семья. Саша Солдат уже не раз говорил, что по прежнему адресу жить не будет, а хочет уехать с женой и маленьким ребенком подальше от Москвы.
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До армии Пустовалов занимался дзюдо, ходил в наряды в качестве дружинника, охраняя общественный порядок. Отслужив два года в элитных частях морской пехоты, он хотел пойти в ОМОН или СОБР, но ввиду отсутствия высшего образования ему предложили начать с обычной патрульно-постовой службы. Вместо этого Александр попал в самую кровавую криминальную группировку тех лет — Ореховскую.
Известный журналист, автор книг по истории московского криминала Олег Фочкин считает, что после выхода на свободу у Пустовалова есть три варианта. Первый — его достаточно быстро убьют за старые грехи. Второй — если он останется жив, ему быстро поступит предложение устроиться на службу в какую-то криминальную либо охранную структуру, что иногда одно и то же. Третий — он постарается жить тихо и незаметно, в чем ему может помочь семья. Саша Солдат уже не раз говорил, что по прежнему адресу жить не будет, а хочет уехать с женой и маленьким ребенком подальше от Москвы.
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Александр Бойцов