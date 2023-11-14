«Подарок Путину»: кто «заказал» журналистку Политковскую и за что помилован организатор

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Организатор расправы над известной журналисткой Анной Политковской досрочно освободился из колонии и отправился на СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, за что была убита правозащитница, кто был причастен к преступлению, и почему убийство было совершено в день рождения российского президента.
Кто организовал убийство Политковской
Бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Хаджикурбанов был задержан в 2007 году по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Спустя два года суд присяжных признал мужчину невиновным. Следствие по делу продолжалось, и вскоре милиционеры вновь вышли на след подозреваемого. Хаджикурбанов был приговорен в 2014 году к 20 годам заключения.
Организатор убийства Политковской должен был выйти из колонии в 2034 году, однако из-за участия в спецоперации на территории Украины был освобожден досрочно. По информации телеграм-канала Baza, осужденный отправился на СВО в конце 2022 года. Он проходил службу в должности командира отделения разведки, а затем стал руководить батальоном.
Заказчик убийства журналистки установлен не был, согласно некоторым версиями, им мог быть криминальный авторитет Хож-Ахмед Нухаев.
Убийца журналистки Политковской помилован
Адвокат организатора расправы над Анной Политковской рассказал изданию РБК, что его подзащитный получил помилование после участия в СВО. По его словам, Хаджикурбанов не имеет отношение к убийству женщины. Правозащитник также заявил, что прежде осужденный принял участие в спецоперации в качестве заключенного, затем был помилован. В настоящее время Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и участвует в военных действиях как вольнонаемный военный.
«Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — заявил адвокат помилованного.
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Как убили журналистку Политковскую
Расправа над Анной Политковской была совершена 7 октября 2006 года. Знаменитая журналистка и правозащитница была расстреляна в лифте своего многоквартирного дома. Все пять выстрелов были произведены точно в цель, в том числе контрольный — в голову. После убийства женщины, киллер забросил пистолет в кабину лифта и скрылся. Тело убитой обнаружила соседка.
Убийство Политковской было совершено в день рождения президента России Владимира Путина. Многие называли расправу над правозащитницей «жертвоприношением», другие считали ее убийство «подарком Путину».
Чем была известна Анна Политковская
Анна Политковская родилась в Нью-Йорке. Ее родителями были советские дипломаты, которые вернулись в Россию, когда дочери исполнилось восемь лет. Будущая журналиста окончила школу, поступила в МГУ и вышла замуж. Ее супругом стал телеведущий и один из создателей телекомпании «ВИD» Александр Политковский.
Журналистка начала свою карьеру с издания «Известия», затем работала в отделе происшествий «Общей газеты», еженедельнике «Мегаполис Экспресс». В 1999 году Политковская устроилась на работу в «Новую Газету», где трудилась до своей гибели.
Коллеги журналистки отмечали ее целеустремленность, профессионализм и непростой характер.
Политковская публиковала статьи о боевых действиях в Чечне, куда неоднократно ездила с целью освещения ситуации в регионе. Журналистка стала инициатором вывоза из Грозного пенсионеров, которые находились в доме престарелых без поддержки и помощи. Совместно с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко правозащитница помогла пожилым людям с расселением.
Кроме того, журналистка приняла участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Политковская также была известна резкими высказываниями в адрес российских властей. Она критиковала президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Песков назвал российских военкоров героями
Владимиру Путину правозащитница посвятила несколько книг, в которых обвиняла президента в развязывании войны в Чечне. Одновременно с этим, Политковская помогала матерям погибших чеченских бойцов, проводила антикоррупционные расследования в оборонном ведомстве региона. Однако общественность воспринимала ее труды неоднозначно. Многие задавались вопросом о том, почему правозащитница не отстаивает интересы российских солдат, которые принимали участие в военных действиях на территории Чечни.
Песков высказался о помилованных за участие в СВО осужденных
Сергей Хаджикурбанов не первый помилованный, принявший участие в СВО. Прежде из мест освобождения был освобожден Владислав Канюс, совершивший жестокое убийство студентки в 2020 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что осужденные искупают кровью свои преступления на поле боя, поэтому могут быть помилованы.
«Осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что я могу сказать по этому случаю», — прокомментировал помилование заключенных спикер Кремля.
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