Открыт прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Конкурс направлен на улучшение освещения проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.
«Хочу поблагодарить всех, кто освещает события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей и тем самым помогаете их решать, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — поделилась омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.
Участники будут соревноваться в трех номинациях «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог». Работы принимаются до 15 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс».
Стоит отметить, что к творческому соревнованию будут допущены работы, которые опубликованы с 1 ноября 2022 года по 1 октября 2023 года.
Кроме этого, награждение победителей состоится в декабре 2023 года.
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