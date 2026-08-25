Открыт приём заявок на второй сезон конкурса «Городские интонации»
В России начался приём заявок на второй сезон конкурса «Городские интонации». Организатор — общероссийская организация «Городские реновации» — проводит состязание при поддержке Минстроя.
К участию приглашают НКО, общественные объединения, крупный бизнес, СМИ, блогеров, жителей, инициативные группы, малых предпринимателей и самозанятых.
Конкурс включает шесть номинаций: проекты малых общественных пространств, городские инициативы, предпринимательские проекты для горожан, партнёрские проекты с крупным бизнесом, медиаматериалы о городских изменениях и художественные инициативы.
Сроки: заявки принимают до 15 октября, заочная экспертиза продлится до 5 ноября, онлайн-защита пройдёт с 16 по 20 ноября, награждение состоится в ноябре — декабре 2026 года. Подать заявку нужно на сайте, заполнив форму и прикрепив документы согласно требованиям для своей категории.
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