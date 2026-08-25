Достижения.рф

В Павловском Посаде отметили День города

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

182-летие Павловского Посада отметили в городе в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Центральной локацией праздника стал городской парк: там вечером состоялся концерт, на котором выступили местные артисты и коллективы.

«Особую глубину вечеру придало выступление Александра Галицкого — поэта, композитора, автора‑исполнителя и телеведущего канала «Спас». Его творчество добавило праздничной программе особое звучание», — говорится в сообщении.
Концерт прошёл на большом душевном подъёме и оставил у всех прекрасные впечатления.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде в День города открыли Музей музыкальных инструментов и обновлённую экспозицию Музея истории русского платка и шали.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0