В Павловском Посаде отметили День города
182-летие Павловского Посада отметили в городе в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Центральной локацией праздника стал городской парк: там вечером состоялся концерт, на котором выступили местные артисты и коллективы.
«Особую глубину вечеру придало выступление Александра Галицкого — поэта, композитора, автора‑исполнителя и телеведущего канала «Спас». Его творчество добавило праздничной программе особое звучание», — говорится в сообщении.Концерт прошёл на большом душевном подъёме и оставил у всех прекрасные впечатления.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде в День города открыли Музей музыкальных инструментов и обновлённую экспозицию Музея истории русского платка и шали.