Открыта самая яркая и быстрорастущая черная дыра во Вселенной

Фото: ESO/M. Kornmesser
Астрономы из Национального университета Австралии совершили сенсационное открытие, обнаружив в созвездии Живописца самую яркую и быстрорастущую черную дыру, известную на сегодняшний день.
Сначала учёные приняли объект J0529-4351 за одну из звёзд Млечного Пути из-за его необычайной яркости в видимом диапазоне. Однако в прошлом году ученым удалось установить его истинную природу - это сверхмассивная чёрная дыра.
J0529-4351 находится на невероятном расстоянии от Земли — 12 миллиардов световых лет от Земли. Учёные поражены её ослепительной яркостью, которая в 500 триллионов раз превосходит яркость Солнца. Уникальность J0529-4351 заключается в том, что её излучение не искажается и не усиливается гравитационным полем других галактических ядер. Это является аномалией для такого типа объектов, поэтому астрономы предполагают, что чёрная дыра может находиться на определенной стадии своего развития или иметь необычное окружение.
Процесс поиска чёрных дыр требует огромных объёмов наблюдательных данных. Для их обработки астрономы используют модели искусственного интеллекта, помогающие идентифицировать и классифицировать различные космические объекты. Благодаря использованию этой технологии, учёные смогли обнаружить J0529-4351 и оценить ее удивительные свойства.
Открытие этой исключительно яркой и быстрорастущей чёрной дыры дает новые возможности для изучения поведения и эволюции этих загадочных космических объектов. Ученые планируют продолжить наблюдение за J0529-4351, чтобы больше узнать о её формировании и роли во Вселенной.
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«Мы обнаружили самую быстрорастущую чёрную дыру, известную на сегодняшний день. Её масса равна 17 миллиардам Солнц, и она съедает («энергии, массой» - ред.) чуть больше Солнца в день. Это делает дыру самым ярким объектом в известной Вселенной», — рассказал астроном Австралийского национального университета (ANU) и ведущий автор исследования Кристиан Вольф
Процесс поиска чёрных дыр требует огромных объёмов наблюдательных данных. Для их обработки астрономы используют модели искусственного интеллекта, помогающие идентифицировать и классифицировать различные космические объекты. Благодаря использованию этой технологии, учёные смогли обнаружить J0529-4351 и оценить ее удивительные свойства.
Открытие этой исключительно яркой и быстрорастущей чёрной дыры дает новые возможности для изучения поведения и эволюции этих загадочных космических объектов. Ученые планируют продолжить наблюдение за J0529-4351, чтобы больше узнать о её формировании и роли во Вселенной.
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Сергей Калугин