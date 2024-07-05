На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила семьи из Луганской и Донецкой народных республик, которые живут в пункте временного размещения на территории оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.