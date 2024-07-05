На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни

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Лето невозможно представить без арбузов и дынь, которые являются главными символами тепла, солнца и сладости.
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» рассказал, что арбузы желательно покупать, когда они пойдут массово.
Специалист объяснил, на что обращать внимание при выборе сладкой летней ягоды.
Он добавил, что сейчас арбузы импортные, а по мере того, как будут созревать арбузы на севере России, отпадут поставки из Астрахани, Ростова.
Специалист рассказал, что дыни созревают позже арбузов, и лучше их начинать пробовать в начале августа.
По его словам, в сетях арбузы и дыни лучше не покупать, потому что там из-за большого объема товара не следят за качеством.
В завершении беседы он порекомендовал брать арбузы и дыни на лавках около магазинов, а не в самих сетевых точках.
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«Первые арбузы, которые выращивают в России, бывают опасны для здоровья, потому что выращены на удобрениях и селитре. Не рекомендую их есть. А когда массово пойдут, тогда уже можно. Это середина июля», — сказал эксперт.
Специалист объяснил, на что обращать внимание при выборе сладкой летней ягоды.
«При отборе надо смотреть на окрас и корешок, который торчит. Если он подсохший, значит, в нем много сахара. Также при постукивании слушать, глухой звук или нет», — сообщил Магомедов.
Он добавил, что сейчас арбузы импортные, а по мере того, как будут созревать арбузы на севере России, отпадут поставки из Астрахани, Ростова.
«Отпадут поставки астраханского арбуза, потом отпадут поставки ростовского, и будут переходить на Волгоград и Михайловку — ближе и ближе к Москве. Потому что чем дальше от Москвы будет арбуз, тем тяжелее его возить туда-сюда. Если про зарубежные, то их долго везут из Ирана, Турции, поэтому стараются срывать несозревшими — несладкими. Поэтому арбузы рекомендую российские», — объяснил Магомедов.
Специалист рассказал, что дыни созревают позже арбузов, и лучше их начинать пробовать в начале августа.
«Нужно смотреть на сорт. Есть «колхозные» — вкусные из Волгограда, Краснодара, Ростова. Их поштучно грузят в газели и привозят. Когда нюхаешь, ощущаешь запах сладкого меда. Это тоже признак того, что в них есть сахар», — отметил собеседник.
По его словам, в сетях арбузы и дыни лучше не покупать, потому что там из-за большого объема товара не следят за качеством.
«В торговых сетях бывают не очень вкусные арбузы и дыни, потому что трудно контролировать их качество. Когда большие объемы, товары проходят через магазин, людям некогда заниматься мелочами, и могут случиться какие-то плохие вещи, например, как история со смертью семьи из-за арбуза. И ты вроде идешь за хорошим делом в магазин, а получаешь такое», — поделился собеседник.
В завершении беседы он порекомендовал брать арбузы и дыни на лавках около магазинов, а не в самих сетевых точках.
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Анастасия Бондарева