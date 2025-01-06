Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы придерживаться дружелюбного образа жизни. Об этом информирует Sunday Times.
По словам понтифика, иногда он встречал монахинь «с уксусным лицом», что не выглядит дружелюбно. Папа Римский пояснил, что суровые лица не помогают привлечь людей, а лишь отталкивают их от веры.
Глава католической церкви призвал представительниц религиозной общины также воздержаться от сплетен. Он отметил, что «сплетни убивают и отравляют».
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