Папа Римский присвоил дворянский титул семье из России

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Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание семью председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, передало агентство РИА Новости.
Помимо председателя Всемирного союза староверов, дворянский титул получила и его жена, оперная певица Светлана Касьян.
Председатель Всемирного союза староверов обратил внимание, что их со Светланой дети тоже получат титул, поскольку «это наследственное дворянство».
В дарственной грамоте папы Франциска говорилось о возведение семьи Севастьянова в дворянское звание приурочено к Юбилейному году — им в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.
Каждые 25 лет Папа Римский провозглашает Юбилейный год. 2025 год — 27-й очередной юбилейный год с момента их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году.
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«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском», — подчеркнул Леонид Севастьянов.
Председатель Всемирного союза староверов обратил внимание, что их со Светланой дети тоже получат титул, поскольку «это наследственное дворянство».
В дарственной грамоте папы Франциска говорилось о возведение семьи Севастьянова в дворянское звание приурочено к Юбилейному году — им в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.
Каждые 25 лет Папа Римский провозглашает Юбилейный год. 2025 год — 27-й очередной юбилейный год с момента их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году.
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Ольга Енгалычева