Пара выловила сейф с девятью миллионами рублей во время рыбалки в парке

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В Нью-Йорке пара обнаружила сейф с 100 тысячами долларов наличными (около девяти миллионов рублей) во время занятия магнитной рыбалкой в парке. Как сообщает The Guardian со ссылкой на телеканал NY1, это произошло в боро Куинс.
Джеймс Кейн и Барби Агостини пытались поймать что-то ценное, забрасывая леску с магнитом в озеро, когда на их крючок попался сейф. Открыв его, они обнаружили пачки 100-долларовых купюр.
Кейн и Агостини передали находку в полицию. После проверки денег оказалось, что они не связаны с каким-либо преступлением. Полиция также сообщила, что установить владельца сейфа невозможно, поэтому пара может оставить деньги себе.
Кейн рассказал журналистам, что увлекся магнитной рыбалкой во время пандемии. Ему понравилось, что можно находить сокровища без больших затрат на оборудование. Ранее они находили ювелирные изделия, старинное оружие, гранаты времен Второй мировой войны и даже мотоцикл.
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Кейн и Агостини передали находку в полицию. После проверки денег оказалось, что они не связаны с каким-либо преступлением. Полиция также сообщила, что установить владельца сейфа невозможно, поэтому пара может оставить деньги себе.
Кейн рассказал журналистам, что увлекся магнитной рыбалкой во время пандемии. Ему понравилось, что можно находить сокровища без больших затрат на оборудование. Ранее они находили ювелирные изделия, старинное оружие, гранаты времен Второй мировой войны и даже мотоцикл.
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Артем Кузьмин