Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил инициативу нескольких субъектов РФ о запрещении склонения женщин к совершению абортов. Он призвал распространить принятые региональные постановления в федеральном масштабе.
По словам владыки, по разным причинам, иногда коммерческим, врачи убеждают женщину сделать аборт, что по сути является преступлением. Предстоятель Русской православной церкви уверен, что принятие законов, аналогичных тому, что начал действовать в Мордовии, особенно актуально в условиях нынешнего демографического кризиса.
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