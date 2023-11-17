Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения

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Педагог Антонина Болотова заявила, что в период переходного возраста родителям важно выстроить с ребёнком партнёрские отношения, основанные на принципах уважения и доверия.
Для того, чтобы минимизировать конфликты в семье, по словам специалиста, важно признавать и ценности подростка.
По её словам, в такой переходной период и подростки, и их родители проходят процесс осваивания новых социальных ролей.
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«В переходном возрасте подросток осваивает новые социальные роли. Родителям полезно в этот период смотреть на ребенка не только сверху вниз, но еще и практиковать новый формат взаимоотношений — горизонтальный, что повысит степень доверия между ними и покажет искреннюю заинтересованность взрослых не приказывать, а договариваться. Надо находить моменты горизонтальности в отношениях», — пояснила в беседе с Газета.ру Болотова.
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Мелисса Тимофеева