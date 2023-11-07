Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

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Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников объяснил, что травле может быть подвергнут и ребёнок из благополучной среды.
Он также добавил, что и источником агрессии по отношению к сверстникам ребёнок, воспитанный в нормальных условиях, также может стать.
При этом, по его словам, методик работы с подобными ситуациями и подростками много, но не все их применяют должным образом.
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«Травля – это системное, агрессивное поведение группы людей относительно одного или двух человек. Есть в этом процессе и наблюдатели, и те, кто травит, и те, кого травят. Это мероприятие, длящееся во времени. Что касается агрессивной среды – подростку из благополучной среды не гарантировано, что он избежит травли или того, что он сам не станет источником агрессии», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Заников.
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Мелисса Тимофеева