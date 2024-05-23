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Педагог из Ивантеевки стала призёром регэтапа «Сердце отдаю детям»

23 мая 2024, 12:37
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Педагог из Ивантеевки стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Елена Баженова стала бронзовым призёром регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог принимала участие в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».

«Поздравляю Елену Леонидовну и коллектив гимназии № 3 города Ивантеевка с достойным результатом. Желаю профессионального роста и покорения новых вершин», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.



Елена работает педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 3» в Ивантеевке.

Награждение прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске.

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У никаба не должно быть будущего в России, заявил православный священник
Священник РПЦ Островский: запрет никаба в России должен быть однозначным
23 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В России не должно быть будущего у никаба – традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытым только глаза. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил православный священник Павел Островский.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России приведёт к общественной напряжённости.

Островский подчеркнул, что никаб никогда не был традиционным головным убором в России, поэтому возникают некоторые вопросы после заявления Аляутдинова.

Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением запретить ношение никаба в стране. Его заявление было связано с рассмотрением факторов, повышающих риск экстремизма.

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Жительница из Подмосковья победила в проекте «Лига Экскурсоводов»
23 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Мастер гостеприимства из Московской области победила в проекте «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Маргарита Тимофеева из Московской области вошла в число лучших экскурсоводов страны в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность».

«Мы — экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале «Лиги экскурсоводов», чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Не было ощущения конкурса, потому что царила теплая атмосфера в командах, все готовы были помочь, делиться интересными идеями, своими проектами, вдохновляли друг друга на реализацию новых маршрутов! Вообще, все гости и спикеры дали концентрат знаний, снабдили инструментами и зарядили нас всех на победу. Благодарю организаторов за возможность!», — поделилась победительница.

В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.

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Жители Подмосковья могут воспользоваться «Народным инспектором» через «Добродел»
23 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Sitthiphong

Модуль «Народный инспектор» переехал в портал «Добродел». Лб этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Модуль добавили в последнем обновлении приложения.

«Мобильное приложение «Добродел» это не только сообщения по тем или иным вопросам. Это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями. Теперь в приложении реализован модуль „Народный инспектор“. Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Народный инспектор» также работает, как и до его включения в приложение «Добродел». в рамках модюля жители могут направить жалобы по размещению транспорта на зелёных насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, а также незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

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ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов
23 мая 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Исинбаева задолжала 465 688 рублей, которые ей необходимо погасить в срочном порядке, чтобы избежать блокировки российских счетов.

В настоящее время спортсменка проживает за пределами России. Точное место её проживания неизвестно, но в интернете распространяли сообщений о том, что её видели в Испании, Монако и на Канарских островах.

Днём ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счёт ИП хоккеиста Александра Овечкина из-за долга по налогам в размере 49 тысяч рублей.

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«10 000 шагов в день — просто красивое число»: Врачи раскрыли, откуда взялась эта норма
Химкинские врачи рассказали, как набрать активность при работе в офисе
23 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/gbh007

Известно, что рекомендованная норма активности для взрослого человека — 10 000 шагов или 30 минут занятий с умеренной нагрузкой.
Врачи Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» раскрыли, откуда взялось таинственное число «10 000», и как оно влияет на состояние человека.

«Наверняка все знают, что 10 тысяч — это просто красивое число. Ровно через столько шагов обнулялся первый шагомер, изобретённый в Японии. На самом деле 30 минут ходьбы в среднем темпе достаточно для начала. Средний темп — это как будто вы немного торопитесь, но не сбиваете дыхание», — объяснили эксперты.

Врачи рассказали, что гиподинамия ­— состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы — приводит к появлению избыточного веса, риску развития хронических заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, к снижению иммунитета, лабильности настроения и депрессивным состояниям.

По рекомендациям собеседников из Химкинской областной больницы, для того, чтобы «набрать» активности при работе в офисе, нужно использовать все возможности: ходить пешком по лестнице, выходить раньше на остановку, каждые 40 минут вставать из-за стола и делать простые упражнения разминки.

А чтобы контролировать свою активность, можно включить трекер в телефоне или смарт-часах.

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#терапевт
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В Подмосковье утром загруженность дорог составляет пять баллов
23 мая 2024, 10:15

Фото: istockphoto / Kichigin

В четверг утром, 23 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С утра на дорогах из области в Москву было зафиксировано свыше 763 тысяч. автомобилей

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также призвали водителей быть более внимательными и соблюдать коростной режим. Также во время управления транспортным средством ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон.

В регионе также начался мотосезон и водители автомобилей должны ​чаще смотреть в зеркала и по сторонам во избежании ДТП.

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Норвегия с 29 мая вводит новые ограничения на въезд российских туристов
23 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. Информация следует из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Эти ограничения также распространяются на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.

Исключительными случаями станут посещение Норвегии с целю приезда в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу. Примечательно, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.

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В Пушкинском округе для школьников провели фестиваль «Путь навыков»
23 мая 2024, 09:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Во Дворце спорта «Пушкино» проходит фестиваль «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В мероприятии принимают участие школьники со всего городского округа. В рамках фестиваля представители разных ВУЗов и колледжей округа рассказали о специальностях, которым будущие выпускники могут у них обучиться.

«Больше 700 школьников из образовательных учреждений округа смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Например, по столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну и многим другим», — поделились в пресс-службе администрации.

Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.

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В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек
23 мая 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день порядка 190 человек трудятся на объекте.

«Завершены все монолитные работы, выстроены стены из блоков, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации», — подчеркнули в пресс-службе.

Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.

Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.

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