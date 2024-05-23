Педагог из Ивантеевки стала призёром регэтапа «Сердце отдаю детям»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Педагог из Ивантеевки стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Елена Баженова стала бронзовым призёром регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог принимала участие в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».
Елена работает педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 3» в Ивантеевке.
Награждение прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске.
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«Поздравляю Елену Леонидовну и коллектив гимназии № 3 города Ивантеевка с достойным результатом. Желаю профессионального роста и покорения новых вершин», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.
Елена работает педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 3» в Ивантеевке.
Награждение прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске.
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Мира Полтева