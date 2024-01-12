В Сибири учительница выиграла в лотерею миллион и отдала его маме

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Педагог сельской школы в Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерее.
«Степные зори» пишет, что женщина проживает в селе Красная Сибирь Кочковского района. Лотерейный билет учительница получала каждый год от матери. В этот раз он оказался выигрышным.
По словам победительницы, свой выигрыш она отдаст матери.
Ранее сообщалось, что третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» появился в РФ. Об этом РИА Новости сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что победитель приобрел билет в Тюмени. В компании уточнили, что всего в нашей стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов. Сообщается, что выигрышными стали 9 208 638 билетов. Порядка восьмидесяти участников разделили тринадцать призов по миллиону рублей.
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По словам победительницы, свой выигрыш она отдаст матери.
Отмечается, что победитель приобрел билет в Тюмени. В компании уточнили, что всего в нашей стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов. Сообщается, что выигрышными стали 9 208 638 билетов. Порядка восьмидесяти участников разделили тринадцать призов по миллиону рублей.
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Мария Фирсова