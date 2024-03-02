Пентагон: Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»

Фото: Пресс-служба Минобороны России
Пентагон сообщил о том, что Российская Федерация уведомила США о состоявшемся учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Как пишет 2 марта ТАСС, американское военное ведомство заявляет о контроле ситуации со стороны Вашингтона.
Накануне, 1 марта, российское Министерство обороны сообщило об успешном учебном запуске ракеты «Ярс» мобильного базирования с космодрома Плесецк в Архангельской области. Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса.
При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.
Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» является основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).
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При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.
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Артем Путинцев