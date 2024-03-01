Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк - видео

Армия России имеет все необходимое для того, чтобы прорвать оборону ВСУ в зоне спецоперации, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Такое заявление сделал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова передает немецкий канал ZDF.