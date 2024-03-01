Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк - видео

Видео: Минобороны РФ
В Минобороны завили об успешном выполнении учебного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования на космодроме Плесецк.
«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — пояснили в Минобороны РФ.
Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса. При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.
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Элина Позднякова