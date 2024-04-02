Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей.
«Эффективным способом защиты собак от клещей является капли на холку. Но они действуют месяц, и их надо правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Практически нет случаев, когда собаки не защищались от клещей. Но с импортными препаратами могут быть проблемы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.
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