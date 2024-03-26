Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций

Подмосковные ветеринары с начала года исследуют лошадей на особо опасные инфекционные заболевания. За это время региональная Госветслужба обследовала более 6 тыс. животных и не выявила у них заразных заболеваний, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.