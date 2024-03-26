Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций

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Подмосковные ветеринары с начала года исследуют лошадей на особо опасные инфекционные заболевания. За это время региональная Госветслужба обследовала более 6 тыс. животных и не выявила у них заразных заболеваний, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«На территории региона находится более 100 конюшен и конноспортивных комплексов. К концу марта в Подмосковье исследовано 6 100 лошадей. Современная и оперативная диагностика инфекционных заболеваний позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных со скрытой формой болезни, избежать контактов стада с заражёнными представителями и обеспечить благополучие хозяйства», – пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Как пояснили в министерстве, диагностика и профилактика болезней лошадей включает клинический осмотр поголовья, лабораторные и диагностические исследования, вакцинацию. Там напомнили, что исследование сыворотки крови лошадей на сап, случную болезнь и инфекционную анемию необходимо проводить не реже раза в год.
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