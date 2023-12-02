Переход на электронные медкарты станет обязательным в России, сообщил Мурашко

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В ближайшем будущем отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках в пользу электронных станет обязательным. Об этом в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Вместе с тем Мурашко добавил, что почерк врачей уже давно является распространённой темой для анекдотов, а электронные носители позволят решить эту проблему, что будет удобно как самим врачам, так и пациентам.
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