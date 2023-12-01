Депутат Куринный заявил о недопустимости насильственной диспансеризации

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о том, что проходить диспансеризацию – право человека, и заставлять его это делать нельзя.
«Это право человека — проходить обследование или нет, а не обязанность. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено. На фоне хорошей разъяснительной кампании, соответствующей работы с компаниями это даст эффект. Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет», — отметил в беседе с Газета.ру Куринный.
Он также выразил мнение о том, что и обязательные прививки также должны быть сделаны только в соответствии с добровольным желанием гражданина.
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