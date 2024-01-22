Перекрывший Босфор российский танкер отбуксировали

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Российский нефтяной танкер, который блокировал движение судов в проливе Босфор в Стамбуле, успешно отбуксировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Судно «Peria», следовавшее из России в турецкий Измир, столкнулось с проблемой при проходе через Босфор у деревни Кечилик из-за непогоды, вызвавшей выход из строя якоря. Танкер был успешно отбуксирован к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. После почти 14-часового перерыва движение судов через пролив возобновилось с 20:00 по местному времени.
Танкер длиной 250 метров под флагом Либерии временно блокировал центральную часть полосы движения с севера на юг. В процессе отбуксировки ему оказывали помощь два буксира и катер береговой охраны.
Ранее в январе Министерство обороны Турции заявило, что не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Великобритании тральщик, который предназначен для Украины, в соответствии с положениями Конвенции Монтре.
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Танкер длиной 250 метров под флагом Либерии временно блокировал центральную часть полосы движения с севера на юг. В процессе отбуксировки ему оказывали помощь два буксира и катер береговой охраны.
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Артем Кузьмин