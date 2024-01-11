Hurrıyet: Турция не пропустит в Чёрное море проданный Британией Украине корабль

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Турция не намерена пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы минный тральщик, который Великобритания продала Украине. Такие действия обусловлены соблюдением положений Конвенции Монтрё.
Согласно положениям Конвенции Монтрё, Турция не разрешит кораблям-охотникам за минами проход чнерез проливы до окончания военных действий. Соблюдение этих положений даёт гарантии сохранения стабильности в проливах и в самом Чёрном море. По словам представителей Минобороны Турции, Великобритания была извещена о данном решении Анкары.
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Александр Бойцов