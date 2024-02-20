Песков отреагировал на сообщения о предположительной смерти перебежчика Кузьминова Испании

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о предположительной гибели перебежчика Кузьминова в Испании.
По словам представителя главы государства, Кремль не обладает информацией о судьбе Максима Кузьминова.
Напомним, Максим Кузьминов – российский лётчик, который угнал вертолёт Ми-8 Вооружённых сил РФ на Украину. Двое военнослужащих, которые оказались на борту судна, были расстреляны ВСУ.
Накануне испанские СМИ сообщали о гибели мужчины. Украина подтвердила личность убитого, однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
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«Кремль не располагает информацией о смерти перебежчика Кузьминова в Испании, это не вопрос кремлевской повестки», — заявил Песков.
Накануне испанские СМИ сообщали о гибели мужчины. Украина подтвердила личность убитого, однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
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Екатерина Шмакова