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В гвардии Испании не подтвердили убийство перебежчика из РФ Кузьминова

19 февраля 2024, 19:52
Фото: IStock/gorodenkoff

Фото: IStock/gorodenkoff

В Испании не смогли подтвердить данные об убийстве угнавшего из России вертолёт Максима Кузьминова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что в Испании обнаружили мёртвым угнавшего российский вертолёт лётчика Максима Кузьминова. Тело мужчины якобы нашли 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. Однако, как рассказали агентству в пресс-службе гражданской гвардии королевства, пока правоохранительные органы не могут подтвердить, что убитым был именно Кузьминов.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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#убийство
#испания
#россия
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Путин поручил выплачивать миллион за третьего ребенка в одном регионе
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
19 февраля 2024, 20:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты на третьего ребёнка в Чукотке и других субъектах Дальневосточного округа. Там, по его словам, показатель многодетности ниже среднего.
Текст поручения опубликовали на официальном сайте Кремля. В нём предлагается распространить пилотный проект, согласно которому за третьего ребёнка семье будут выплачивать один миллион рублей.
«Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу», — говорится в документе.
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#выплаты
#семья
#владимир путин
#россия
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Аналитик Ульянов напомнил об опасности дипфейков
19 февраля 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/Sergey Shulgin

Руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.
При этом, он отметил, что способов идентификации качественных дипфейков на данный момент нет.

«Что касается того, как с этим бороться – у меня, честно говоря, какого-то рецепта нет. Только надеяться, что вас это не затронет, так как, если человек захочет сделать дипфейк, и он будет обладать достаточным материалом, он это сделает», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

Он отметил, что у публичных людей, образы которых легко можно найти в Сети, уберечься от таких мошеннических технологичных схем практически невозможно.

Ранее ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявлял, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.

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#мошенники
#человек
#компании
#it
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Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник
19 февраля 2024, 20:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников из частных клиник. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер дал поручение после поездки на Дальний Восток в январе.
«Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в тексте.
Президент также предложил разрешить пользоваться дальневосточной ипотекой педагогам из частных организаций и тем, кто работает у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

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#президент
#молодая поручение
#владимир путин
#врачи
#пенсия
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В Петербурге бывший силовик арестован за надписи об СВО на стенах храмов
19 февраля 2024, 19:01

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника силовых структур Константина Подошвелева. Он перешёл на сторону легионы «Свобода России»* и разукрасил оскорбительными надписями об СВО стены православных храмов.
Мужчине вменяется два эпизода по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 214 УК РФ («Вандализм»). По ходатайству следствия он арестован до 13 апреля, сообщает «Лента.ру».

Как следует из материалов дела, ранее служивший в правоохранительных органах Подошвелев пошёл на сотрудничество с легионом «Свобода России». В дальнейшем он планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника.

21 января 2024 года он нанес краской надписи оскорбительного содержания о проведении специальной военной операции на стены здания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы с целью разжигания политической ненависти и вражды.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#вандализм
#ук
#сотрудничество
#операции
#рф
#сво
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Студенческие отряды смогут побороться на конкурсе за приз в 1 млн рублей
19 февраля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

В России запущен конкурс на лучший студенческий отряд. Помимо того, что это возможность собрать команду единомышленников и заработать летом, это ещё шанс выиграть большие призы.
«Российские студенческие отряды проводят такой конкурс впервые. Главная цель – вовлечь как можно больше молодых и активных ребят и показать им, что труд – крут», – сказал председатель правления студенческих отрядов, депутат Госдумы Михаил Киселёв.
Конкурс объявлен для тех, кто уже состоит в отряде, и тех, кто ещё не является его частью. Он будет проходить с марта по октябрь. Чтобы принять участие, нужно до 25 февраля собрать свой отряд или объединиться с существующим.

В рамках конкурса отряды соревнуются в нескольких номинациях за звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить конкурсные задания, а также проявить себя в работе и творчестве. Главный приз – 1 млн рублей, который можно потратить на продвижение, обучение, оснащение и другие полезные для отряда дела.

Регистрация для участия в конкурсе открыта на сайте. После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь.

Победитель будет объявлен на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдёт с 22-24 ноября в Москве.

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#студенты
#конкурс
#молодёжь
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Эксперт по недвижимости Каменев заявил о росте спроса на аренду студий
19 февраля 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в России за год на 19% вырос спрос на аренду студий.
«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад, вероятнее, искал бы однокомнатные квартиры», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.

Он добавил, что такой спрос вызывает рост средних цен на компактное жилье.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что в настоящее время не совсем целесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#жильё
#квартиры
#недвижимость
#спрос
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Львова-Белова: Россия передаёт Украине 11 детей для воссоединения с семьями
19 февраля 2024, 18:13

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ещё 11 украинских детей в ближайшее время воссоединятся со своими семьями. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова.
Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направляется к своим родным и близким, за всё время функционирования процесса по воссоединению семей. Мероприятие прошло в посольстве Катара в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.

Мария Львова-Белова выразила благодарность катарской стороне за помощь в организации процесса. Посол арабской страны в свою очередь заявил, что Катар всегда старался защищать права детей и продолжит гуманитарные шаги в этом направлении. Детям в конце мероприятия вручили подарки.

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#омбудсмен
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Депутат Горячева выступила против навязывания школьникам пионерских галстуков
19 февраля 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказала мнение о том, что школьниками не нужно навязывать ношение пионерских галстуков и подобной атрибутики.
Она отметила, что выбор в этом плане должен оставаться за самими школьниками и их родителями.

«Если и вводить какие-то дополнительные элементы в школьную форму, то это должно быть предложение от самих детей, разработанный ими концепт, своя атрибутика, наполненная смыслом и ценностями. Совместно с классным руководителем, а не будет завязана под это решение, которое не отражает того, о чем нынешние школьники думают и как чувствуют», — пояснила в беседе с Газета.ру Горячева.

Она добавила, что по этому поводу можно поговорить с самими ребятами, спросив у них, хочется ли им какую-либо атрибутику и какой она должна быть.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ввести аналог пионерского галстука в форму российских школьников.

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#школьники
#выбор
#одежда
#школа
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Жители Подмосковья сдали в трейд-ин четыре тысячи устаревших газовых приборов
19 февраля 2024, 17:59

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков

Около 4 тысяч устаревших газовых приборов сдали жители Московской области в трейд-ин компании «Мособлгаз» за полгода действия этой программы, в обмен они получили качественное оборудование со скидкой и гарантированное обслуживание, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В рамках трейд-ин клиентам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование, а также гарантии на новые приборы и работы по его замене. Для удобства клиентов за устаревшим оборудованием на дом приезжают сотрудники логистической компании и бесплатно забирают его на переработку», — говорится в сообщении.
Больше всего в рамках программы трейд-ин в Московской области сдали на переработку газовых котлов (1750 штук) и газовых плит (1015 штук).

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно оставить заявку в интернет-магазине Мособлгаза или в офлайн-офисе обслуживания клиентов, заказать новое оборудование по спеццене, подписать счёт-договор в офисе и выбрать день демонтажа старого оборудования и установки нового.

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#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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