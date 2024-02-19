В гвардии Испании не подтвердили убийство перебежчика из РФ Кузьминова

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В Испании не смогли подтвердить данные об убийстве угнавшего из России вертолёт Максима Кузьминова. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.
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Екатерина Шмакова