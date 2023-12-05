Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Российский лидер счел такое предложение логичным.
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