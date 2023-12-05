В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что Time внес президента России Владимира Путина в список претендентов на звание «человека года». Про главу государства говорится, что в текущем году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, однако, справившись с этим, он только укрепил свои позиции. Напомним, в 2007 году Time уже признавал Путина «человеком года», а также многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
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Екатерина Коршунова