Песков: Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения

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«Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — рассказал спикер Кремля.
Отмечается, что впервые Песков рассказал, что Путин соблюдает крещенские ритуалы в 2018 году. Тогда пресс-секретарь заметил, что глава государства никогда не изменяет православной традиции.
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