«Моржи нырнули в купели»: Как россияне отметили Крещение Господне

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В ночь на 19 января в России традиционно отмечают праздник Крещение Господне. Православные христиане массово окунаются в ледяные проруби, и даже нынешний 2024 год, с его лютыми морозами, не стал исключением.
Чтобы Крещение прошло без происшествий, в этом году по всей стране оборудовали тысячи комфортных купелей, учтя при их строительстве все необходимые правила безопасности. При каждой иордани дежурили отряды медиков и спасателей, внимательно контролирующих весь процесс.
Так крещенские купания состоялись в самых крупных городах нашей огромной Родины, и в самых маленьких, отдалённых частях страны.
Православный праздник отметили и наши герои, защищающие Россию на полях специальной военной операции. Так, в одной из часовен Херсонской области, российские десантники приняли участие в церемонии крещенского богослужения. Военные совершили процедуру омовения в купели, а священнослужители освятили воду и поздравили всех собравшихся с светлым праздником.
Несмотря на страшную метель, которая поднялась над столицей вечером 18 числа, местные жители решили не изменять священной традиции, и пришли искупаться в крестообразных иорданях.
К счастью, в этом году обошлось без происшествий. Всех желающих исполнить ритуал омовения по всем правилам предупредили, что в прорубь нельзя нырять, если вы: страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, ЖКТ, мочеполовой и эндокринных систем, болезнями дыхательных путей, болеете ОРВИ или ОРЗ, беременны или кормите грудью, а также находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Окунаться в прорубь врачи также не рекомендуют малолетним детям и людям старше 65 лет.
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Так крещенские купания состоялись в самых крупных городах нашей огромной Родины, и в самых маленьких, отдалённых частях страны.
«Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется», — цитируют «РИА Новости» одну из москвичек, окунувшихся в прорубь в ночь на 19 января.
Несмотря на страшную метель, которая поднялась над столицей вечером 18 числа, местные жители решили не изменять священной традиции, и пришли искупаться в крестообразных иорданях.
К счастью, в этом году обошлось без происшествий. Всех желающих исполнить ритуал омовения по всем правилам предупредили, что в прорубь нельзя нырять, если вы: страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, ЖКТ, мочеполовой и эндокринных систем, болезнями дыхательных путей, болеете ОРВИ или ОРЗ, беременны или кормите грудью, а также находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Окунаться в прорубь врачи также не рекомендуют малолетним детям и людям старше 65 лет.
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Евгения Парфентьева