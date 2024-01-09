Певица Глюкоза покинула Россию после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса и певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) улетела с семьей на Сейшелы после участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
«Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — прокомментировала ситуацию Глюкозы.
По её словам, сейчас на Сейшельских островах сезон дождей, однако, даже это обстоятельство не смогло испортить ей впечатление от посещения давно желаемого курорта.
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