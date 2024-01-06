Ивлеева опровергла свой отъезд из России после «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в телеграм-канале видео , в котором рассказала, что проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге.
При этом ранее журналистка Ксения Собчак написала, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. По словам Собчак, Ивлеева покинула Россию, так как испытывает тревогу из-за возможных последствий, которые могут случиться из-за прошедшей вечеринки.
Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.
Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
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Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.
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Екатерина Коршунова