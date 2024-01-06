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Ивлеева опровергла свой отъезд из России после «голой вечеринки»

Блогер Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России
06 января 2024, 19:12
Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в телеграм-канале видео , в котором рассказала, что проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге.
При этом ранее журналистка Ксения Собчак написала, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. По словам Собчак, Ивлеева покинула Россию, так как испытывает тревогу из-за возможных последствий, которые могут случиться из-за прошедшей вечеринки.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.


Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

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#шоу-бизнес
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Собчак подтвердила отъезд блогерши Ивлеевой из России
Журналистка Собчак сообщила, что блогерша Ивлеева уехала из России
06 января 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. Об этом в телеграм-канале написала журналистка Ксения Собчак.
Собчак отметила, что Ивлеева покинула Россию, так как «опасается последствий» из-за произошедшего. При этом не называется, в какой стране на данный момент находится блогерша.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

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#блогер
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Собчак потеряла на отмене мероприятий 15 млн рублей после вечеринки Ивлеевой
05 января 2024, 14:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что потеряла примерно 15 миллионов рублей на фоне участия в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
Собчак отметила, что потерянные деньги не так важны, как уроки, которые извлекаются из ситуаций. Она также добавила, что «все ошибаются. Все падают».

По словам телеведущей, проявлять человечность во всем и не следует травить тех, кто упал.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

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После скандала с «Россией 1» телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну

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После скандала с «Россией 1» телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну
05 января 2024, 12:08

Фото: РИА Новост/ Рамиль Ситдиков

В социальных сетях активно обсуждают скандальную ситуацию, которая произошла с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Из-за неприятных последствий Кудрявцева решила покинуть страну. О деталях ситуации сообщает «Утро.ру».
Отмечается, что недавно телеведущую лишили телеэфира на федеральном канале «Россия 1». По информации источника, это произошло из-за новой композиции «Дамы за 30», которую Кудрявцева исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. При этом песня не прозвучала в ранее прошедшей «Песне года».

«Скандальная ситуация не успела отгреметь, как телеведущая уже улетела из России. В социальных сетях Кудрявцева опубликовала кадр из жаркой страны, куда отправилась вместе со своей дочерью Машей», — пишет «Утро.ру».
Однако остается неизвестным, какую страну выбрала ведущая, и как скоро она вернется в Россию.

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#звёзды
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Бритни Спирс пообещала больше никогда не возвращаться в музыку
05 января 2024, 02:54

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Об этом сообщает издание «Афиша» со ссылкой на соцсети исполнительницы.
«Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!! <...> За последние два года я написала более 20 песен для других людей!!! Я — гострайтер, и мне это очень нравится!!!», — отметила Спирс (орфография сохранена).

Ранее газета The US Sun и издание Page Six сообщали, что предложения написать песни для альбома-возвращения артистки получили Charli XCX и Джулия Майклс.

Исполнительница уже обещала держаться подальше от индустрии и объяснила свой уход из музыки тем, что это ее способ сказать «Пошли вы». Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.

16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.

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#музыка
#певица
#соцсети
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Стало известно, куда сбежит Ивлеева из России
Ивлеева собирается сбежать из России в ОАЭ
04 января 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Устроившая скандальную «голую вечеринку» Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию. Издание «Утро.ру» выяснило, куда сбежит блогер.
На фоне конфликта с вечеринкой от Ивлеевой отвернулись не только друзья в шоу-бизнесе, но и работодатели. Так, несколько крупных рекламных агентств разорвали с ней контракты. В частности, Ивлеева пропала из рекламы сотового оператора МТС, где она часто появлялась в паре с актёром Дмитрием Нагиевым.

По сообщениям её знакомых, девушка тяжело переживает случившееся. Из-за сильного стресса она резко сбросила вес. У неё подозревают нервную анорексию, поскольку на весах появляется слишком маленькое число – 45 килограмм при росте в 174 см.

В настоящее время неизвестно, где находится Ивлеева, поскольку после видео с извинениями она больше не выходила на связь с поклонниками. Ряд источников утверждает, что блогер намеревается бежать из страны в ОАЭ. Там она будет находится до тех пор, пока в России не утихнет шумиха вокруг скандала с вечеринкой.

«Утро.ру» отмечает, что в Эмиратах сейчас проживает большое количество российских знаменитостей, с которыми некогда общалась Ивлеева, поэтому девушка не останется одна после переезда.

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#шоу-бизнес
#скандал
#россия
#блогер
#страны
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Юрий Лоза высмеял тексты песен Билана и Долиной
03 января 2024, 17:26

Фото: istockphoto/76cfc62a_271

Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) признался, что его рассмешили тексты песен отечественных артистов, которые выступали на «Песне года».
«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали 2 дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», —написал в своём блоге Лоза.
В качестве примеров музыкант привел тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, а также Mia Boyka, Николая Баскова, Сергея Лазарева.

Ранее Лоза говорил, что новогодние шоу могут только испортить настроение. По его мнению, времена, когда подобные концерты могли подарить новые хорошие песни и фильмы, остались в далёком прошлом.

«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — высказал своё мнение Юрий Лоза.
Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.

Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
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#шоу
#шоу-бизнес
#звёзды
#артист
#песня
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Винокур прокомментировал данные о судебном иске против его фонда
Артист Винокур не знает об иске против своего фонда из-за неуплаты за отопление
03 января 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский артист Владимир Винокур в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал судебный иск Московской объединённой энергетической компании против его культурного фонда в связи с неуплатой счётов за отопление.
Собеседник издания подчеркнул, что ничего не знает о предъявленном иске, поскольку такими вопросами в его фонде занимаются другие люди.

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд в отношении фонда Владимира Винокура. Он обвиняется в неуплате 501 тысячи рублей за отопление в период с 2020 по 2023 год.

Из данных открытых источников известно, что культурный фонд Владимира Винокура, основанный в ноябре 2010 года, занимается организацией развлекательных мероприятий, а также творческой деятельность.

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#суд
#артист
#долги
#отопление
#компании
#фонд
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Директор Киркорова рассказал о смене гендиректора компании певца
Максим Ситник: компания Киркорова давно приняла решение о смере гендиректора
03 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Решение о смене генерального директора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято в связи с отъездом Артёма Кияшко. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор Филиппа Киркирова Максим Ситник.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято ещё давно, однако продолжительное время были затруднения с поиском новой кандидатуры.

Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что бывший гендиректор Артём Кияшко решил сменить деятельность. Однако на вопросы о том, чем он занимается сейчас и как долго планирует это делать Ситник не ответил.

Изданию удалось выяснить, что по данным ЮГРЛ в настоящее время гендиректором компании числится Владимир Пономарёв.

ООО «Филипп Киркоров Продакшн» уже на протяжении 10 лет занимается деятельностью в сфере исполнительских искусств. Согласно данным из открытых источников, основным заказчиком организации является петербургский «БКЗ «Октябрьский».

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#компании
#киркоров
#бизнес
#шоу-бизнес
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«Мне открыли глаза»: Киркоров заявил о появлении врагов
Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов
02 января 2024, 03:35

Фото: istockphoto/carloscastilla

В своем новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram*, Филипп Киркоров поделился мыслями о прошедшем годе, отметив, что он расставил все на свои места и помог понять, кто стоит на какой стороне.
Певец выразил благодарность за многочисленных друзей и признал, что у него также имеется немало врагов.

Он отметил, что жизнь становится менее предсказуемой и интересной благодаря разнообразию опытов и событий, подчеркнув, что «мы начинаем ценить простые вещи», когда сталкиваемся с житейскими реалиями.

Ранее Филипп Киркоров извинился публично за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой через социальную сеть «ВКонтакте», утверждая, что присутствовал на мероприятии всего лишь пять минут.

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