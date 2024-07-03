Певица Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Переехавшая в РФ украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».
Исполнительница рассказала, что в 2004 году ей пришлось нанять охрану из-за поступающих угроз по причине того, что она не поддержала Оранжевую революцию. Повалий подчеркнула, что травле также подверглись члены ее семьи.
После начала вооруженного конфликта в Донбассе артистка поддержала жителей восточного региона страны. Повалий отметила, что украинские власти обманывают граждан. По ее мнению, на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит, добавила певица.
Отмену киевским режимом ее юбилейного концерта Повалий назвала провокацией.
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После начала вооруженного конфликта в Донбассе артистка поддержала жителей восточного региона страны. Повалий отметила, что украинские власти обманывают граждан. По ее мнению, на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит, добавила певица.
Отмену киевским режимом ее юбилейного концерта Повалий назвала провокацией.
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Екатерина Коршунова