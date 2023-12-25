Русские спасли Сербию: майдан в Белграде и что выяснили российские спецслужбы

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Белград охватили массовые беспорядки. Всё началось после парламентских выборов, результаты которых протестующие потребовали отменить. С чем оказались не согласны митингующие, о чем Россия предупредила Сербию, и как партия «против насилия» напала на директора избиркома, читайте в материале «Радио 1».
Выборы в Сербии и попытка госпереворота
Выборы депутатов однопалатного парламента (скупщины), а также властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления состоялись в Сербии 17 декабря.
Протесты в Сербии после окончания выборов
На следующий день после оглашения результатов голосования, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.
Сторонники партии «Сербия против насилия» перекрыли улицу перед зданием белградского избиркома, объявили голодовку и заявили, что будут продолжать митинг, пока власти не признаются в нарушениях.
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек.
Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.
Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.
Выступление Александра Вучича в связи с беспорядками
Президент Сербии Александр Вучич обратился к населению на фоне протестов. Он заявил, что на улицы Белграда вышли 2490 человек, однако отметил, что гражданам не стоит волноваться, так как совершить революцию у оппозиционеров не получится.
«Все эти хулиганы и тщеславные революционеры должны знать, что сербские институты достаточно сильны, чтобы справиться с этой попыткой свержения государственной власти», — заверил Вучич.
Он также сообщил, что в результате массовых беспорядков, травмы получили двое полицейских. Более 35 протестующих задержаны.
Председатель сербской партии «Заветницы» Милица Джурджевич назвала события в Белграде началом майдана и заявила, что Сербию намерены заставить ввести санкции против России и присоединить к НАТО, что стало причиной волнений.
Россия предупредила Сербию о беспорядках
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что о планируемых протестах в стране предупреждала Россия. По ее словам, информация была получена от российских спецслужб, и сербская сторона пыталась сообщить западным дипломатам сведения о возможной попытке госпереворота в стране.
«Они (западные дипломаты – прим.ред.) обвинили нас в распространении дезинформации, в том, что это все ерунда», – заявила Брнабич.
Захарова заявила о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за массовыми беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад, приводит ее слова издание РИА Новости.
Дипломат назвала действия западных стран очевидными попытками раскачать ситуацию в стране с использованием «майданных переворотов».
Сербия имеет данные о том, что протесты в Белграде поддержаны Западом
Российский посол Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александр Вучич располагает данными о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада.
Сербский лидер уверен, что массовые беспорядки были спланированы и были проведены по типу «майданных революций».
Дипломат пояснил, что попытка раскачать строй в стране связана с твердой политикой Вучича о неприсоединении к санкциям против России.
Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами
Оппозиция анонсировала новые протесты в центре Белграда
Студенческая организация «Борьба», выступающая против результатов голосования на прошедших парламентских выборах, заявила, что в Белграде пройдут новые акции протеста. Об этом сообщает телеканал РТС.
Участники организации заявили, что заблокируют движения в двух местах города, однако координаты не назвали.
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