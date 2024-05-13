Пилоты с инвалидностями проведут в Подмосковье автопробег «Дорогами Победы»

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Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет 16 мая 2024 года Патриотический автопробег «Дорогами Победы».
Мероприятие посвящено празднованию Дня Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут автопробега пройдет через города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск (площадь Победы), Можайск (Губернаторская площадь), Волоколамск (улица Сергачева) и Дмитров (улица Советская). В рамках мероприятия также состоятся тематические митинги с возложением цветов, чтением патриотических стихов и концертной программой.
Участниками автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Егорьевск, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Видное.
Как отметили организаторы, мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.
Автопробег стартует в 10.00 и закончится в 19:00. Подобное мероприятие пройдёт на территории Московской области второй раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г.о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г.о., деревня Бородино).
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Участниками автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Егорьевск, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Видное.
Как отметили организаторы, мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.
Автопробег стартует в 10.00 и закончится в 19:00. Подобное мероприятие пройдёт на территории Московской области второй раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г.о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г.о., деревня Бородино).
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Артем Кузьмин