Подмосковные дети-инвалиды, родители которых погибли на СВО, получат двойную пенсию

Фото: пресс-служба Госдумы
Дети-инвалиды из Московской области, родители погибли в зоне проведения спецоперации, будут получать двойную пенсию. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому детям-инвалидам и инвалидам с детства, потерявшим родителя-участника СВО, положена пенсию по случаю потери кормильца и социальная или страховая пенсия по инвалидности.
Как передаёт РИА Новости, соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
Он рассказал, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По словам Турчака, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько её видов.
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Он рассказал, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По словам Турчака, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько её видов.
«Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, у которых один из родителей погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца», – пояснил Турчак.Как отметил на заседании депутат Госдумы Алексей Говырин, сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции России.
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Лора Луганская