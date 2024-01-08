Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности

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Необходимо привлечь сына главы США Хантера Байдена к ответственности за неявку по повестке. С таким предложением выступил глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер.
Напомним, что Хантера Байдена обвиняют в неуважении к конгрессу в связи с его игнорированием требований членов палаты явиться на закрытую дачу показаний по ситуации вокруг деловых операций его семьи и вовлечённости в них Джо Байдена.
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Анастасия Чинкова