По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний

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В США, Германии, Австралии и других государствах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Об этом информирует телеканал ABC.
Согласно информации источника, технический сбой связан с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, что привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.
Массовый сбой также произошел в работе операционной системы Windows, что усложнило функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях. Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах.
Ранее сообщалось, что пользователи интернета в России пожаловались на массовый сбой в работе сети. Сбой произошёл в работе «.ru» доменов.
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Массовый сбой также произошел в работе операционной системы Windows, что усложнило функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях. Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах.
Ранее сообщалось, что пользователи интернета в России пожаловались на массовый сбой в работе сети. Сбой произошёл в работе «.ru» доменов.
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Екатерина Коршунова