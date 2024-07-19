Мошенники стали реже звонить россиянам после ударов по ГЭС и ТЭЦ на Украине

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Россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на сведения правоохранительных органов.
Отмечается, что значительное сокращение количества звонков произошло после серии ударов ВС РФ по ГЭС и ТЭЦ в крупных городах Украины.
По данным правоохранительных органов, жалоб на мошенников от россиян стало поступать в два – пять раз меньше.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, много раз пытались обмануть мошенники. Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Также она заявила о необходимости повышения финансовой грамотности населения.
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По данным правоохранительных органов, жалоб на мошенников от россиян стало поступать в два – пять раз меньше.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, много раз пытались обмануть мошенники. Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Также она заявила о необходимости повышения финансовой грамотности населения.
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Анастасия Чинкова