Победители конкурса «Семья года» из Подмосковья отметили День матери на выставке «Россия»

Фото: Минтруд РФ
Посетители экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» отметили на международной выставке-форуме «Россия» День матери. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Утром друзья из Нижегородской области спели, обучили гостей стенда городецкой росписи и рассказали о семейных традициях региона. Днём дети поздравили любимых мам, вручили им открытки и бумажные цветы, которые смастерили на творческом мастер-классе. А вечером на площадку приехали многодетные семьи из разных регионов страны», – говорится в сообщении.Победители конкурса «Семья года» открыли обновлённую медиаинсталляцию «СемьЯ». Теперь на внешней стороне цифрового тоннеля – фото-истории 17 победителей конкурса «Семья года» разных лет. Большинство участников проекта – активные многодетные семьи.
Также в праздновании приняли участие победители конкурса «Семья года 2021» – Гандалиповы из Ленинградской области и Королёвы из Санкт-Петербурга.
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Лора Луганская