Почта России за год обновит в Подмосковье 17 сельских отделений

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Почта России обновила в Подмосковье 12 сельских отделений и до конца года планирует открыть ещё пять. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Обновлённые почтовые офисы открылись в Одинцове, Подольске, Видном, Егорьевске, Павловском Посаде, Рузе и в посёлке Чисмена Волоколамского городского округа. До конца 2023 года планируется открыть ещё пять – в Истре, Дмитрове, Мытищах и Ногинске. Всего почта обновила в регионе 12 сельских отделений. В зоне их обслуживания – более 88 тыс жителей», – говорится в сообщении.Модернизация сельских отделений идёт по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей. Особое внимание – развитию безбарьерной среды.
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Лора Луганская