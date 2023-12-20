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Почта России за год обновит в Подмосковье 17 сельских отделений

20 декабря 2023, 14:28
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почта России обновила в Подмосковье 12 сельских отделений и до конца года планирует открыть ещё пять. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Обновлённые почтовые офисы открылись в Одинцове, Подольске, Видном, Егорьевске, Павловском Посаде, Рузе и в посёлке Чисмена Волоколамского городского округа. До конца 2023 года планируется открыть ещё пять – в Истре, Дмитрове, Мытищах и Ногинске. Всего почта обновила в регионе 12 сельских отделений. В зоне их обслуживания – более 88 тыс жителей», – говорится в сообщении.
Модернизация сельских отделений идёт по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей. Особое внимание – развитию безбарьерной среды.


Почта России завершает программу ремонтов сельских отделений 2023 года, которую компания проводит по поручению президента. За уходящий год обновлены 1 282 отделения в сельских районах и на удалённых территориях по всей стране.

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#почта россии
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#московская область
#ремонт
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Синоптик Шувалов заявил о прохождении пика тепла в Москве
20 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Andrey Rykov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пик тепла в Московском регионе уже прошёл.
По его словам, далее последует похолодание в регионе.

«Температуры 3... 4 °С остались в прошлом, теперь небольшое понижение. Сначала до температуры, близкой к 0°C, уже завтра. И завтра же снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3-5 см снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2°С ночью и 0... 1°С днём будет до субботы включительно», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

А до этого Гидрометцентр России снова объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за гололеда.

«На дорогах гололедица. Период предупреждения до 13:00 24 декабря», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

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#температура
#гидрометцентр
#снегопад
#гололедица
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Федерация мигрантов отреагировала на вручение повесток во время вступления в гражданство
Федерация мигрантов объяснила вручение повесток на вступлении в гражданство
20 декабря 2023, 14:21

Фото: IStock/zim286

В Петербурге мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Приглашение на постановку на учет им выдали прямо после Присяги. Подробнее о ситуации «Радио 1» рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
По словам собеседника, повестка в военкомат не считается призывом в армию. Коженов подчеркнул, что получившие российское гражданство мигранты должны встать на воинский учёт.
Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
«Мигрантов не призывают, ни мобилизуют, потому что у них нет компетенции. Если где-то им вручают повестки в военкомат, то я не вижу в этом какой-то сложности, потому что есть права и обязанности. Люди просто встают на учёт, так как есть определённый порядок. В военкомате выясняют, что вы можете, что вы умеете, какое у вас образование, какие вы знаете языки и может ли это как-то пригодиться», — отметил Вадим Коженов.
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#гражданство
#права
#мигранты
#военкомат
#армия россии
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Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду* в клипе Баскова
Суд оштрафовал показавший клип Баскова телеканал на ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ*
20 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник» со сценами гомосексуальных отношений без маркировки «18+». Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
Сообщается, что клип со сценами нетрадиционных сексуальных отношений был показан в эфире канала в июне текущего года. В совокупности демонстрируемых в клипе сцен показываются отношения главного героя (мужчины) с другими лицами мужского пола. По мнению судьи, действие клипа разворачивается «на фоне атмосферы гедонизма и разврата».

Суд предъявил обвинение телеканалу по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Как стало известно, постановление было вынесено во вторник, 12 декабря. Сам ​певец Николай Басков на данный момент ситуацию никак не прокомментировал.

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#мужчины
#отношения
#рф
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В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»
20 декабря 2023, 14:17

Фото: istockphoto.com/Dav-782

В Москве стартовала благотворительная акция «Подвешенный мандарин», благодаря которой граждане могут купить мандарины в подарок для малообеспеченных семей, пожилых и одиноких москвичей, являющихся подопечными фондов.
Отмечается, что приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок.

«Мы хотим поблагодарить каждого, кто уже принял или планирует принять участие в ней», — приводит «Москва 24» слова исполнительного директора фонда «Дом с маяком» Марины Власовой.

Акция будет длиться по 31 декабря.

Также в России проходит уже в шестой раз благотворительная акция «Ёлка желаний». Принимать участие в ней могут как юридические, так и физические лица. Как передаёт «Вечерняя Москва», детям, которые могут загадывать желание, согласно правилам акции, можно просить три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. При этом, в рамках «Ёлки желаний» нельзя дарить технику, животных, квартиры, машины и медоборудование.

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В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров
20 декабря 2023, 14:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Компания Мострансавто получила от пассажиров 25 записей поздравлений с Новым годом, которые будут транслировать в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получили 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Московской области. Чаще всего пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году. Новогодняя акция длилась неделю – заявки принимали до 18 декабря. Сообщения помогут создать атмосферу праздника в салонах автобусов крупнейшего перевозчика Подмосковья», – говорится в сообщении.
Поздравления будут транслировать в период продолжительных новогодних каникул.

В Минтрансе напомнили, что подведомственная ему компания Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов. На них каждый день работают более 4,7 тыс автобусов.

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#московская область
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Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии
Iltalehti.fi: рождественское видеопоздравление НАТО разозлило финнов
20 декабря 2023, 13:55

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов. Об этом сообщает Iltalehti.fi.
На кадрах опубликованного поздравления видно, как военнослужащие проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки (рождественский персонаж Финляндии, который похож на Деда Мороза). Отмечается, что место проживания Йоулупукки вызвало недовольство у финнов: в водительских правах указан Северный полюс, однако в Финляндии его местом проживания считается Лапландия.

Большинство комментариев у видеоролика носят негативный характер. Некоторые пользователи успели заметить в нем американскую пропаганду и наплевательское отношение к культуре Финляндии.

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Глава турецкого Центробанка Эркан переехала к родителям из-за цен на жильё
20 декабря 2023, 13:48

Фото: istockphoto/resulmuslu

Глава турецкого Центрального банка Хафизе Гайе Эркан была вынуждена переехала к родителям.
Причиной стал роста цен на недвижимость в Турции. Об этом она сообщила в интервью газете Hürriyet. По словам Эркан, Стамбул стал для неё слишком дорогим городом.

«Как Стамбул может быть дороже Манхэттена?» — спрашивает Эркан.
До своего назначения на пост председателя Центробанка Эркан 20 лет прожила в США. Она зарабатывает в данный момент 161 тысячу турецких лир (500 тысяч рублей) без учета допвыплат.

Чтобы бороться с жилищным кризисом в Турции Эркан предложила увеличить количество единиц соцжилья.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года граждане России активнее других иностранцев скупали объекты недвижимости в Турции. За этот период россияне купили 5 723 единицы жилплощади.

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#турция
#жильё
#квартира
#родители
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Трагическая утрата: режиссёр Александр Митта перенес инсульт и лишился трудоспособности
Режиссёр Александр Митта полностью утратил трудоспособность после инсульта
20 декабря 2023, 13:36

Фото: istockphoto/Motortion

Народный артист России Александр Митта на протяжении длительного времени борется с несколькими тяжелыми заболеваниями. Из-за инфаркта мозга режиссёр полностью утратил трудоспособность и оказался прикованным к постели. О том, какие прогнозы дают медики и какие хронические заболевания усугубляют состояние здоровья деятеля культуры, расскажет редакция «Радио 1».

Режиссёра Митту госпитализировали с пневмонией


В ноябре текущего года артиста госпитализировали в московскую больницу после жалоб на боли в сердце. После того как режиссёр перенес инсульт ему также диагностировали пневмонию и воспаление почек. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у Митты начались после смерти его супруги, с которой он прожил в браке 65 лет. Лилия Майорова скончалась в ноябре 2022 года.

Вскоре после смерти жены, кинодеятель перенес коронавирусную инфекцию, которая привела к осложнению хронических заболеваний.

Александр Митта утратил трудоспособность после инсульта


У Александра Митты диагностирован инфаркт мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, артист полностью утратил трудоспособность и не может разговаривать. Заболевание вызвала закупорка сосудов. В результате повреждения внутренней оболочки сосудов мозга, у Митты развился церебральный атеросклероз, который по словам врачей, может привести к смерти или инсульту.

Кроме того, у режиссера обнаружили онкологическое заболевание правой почки. В настоящее время Митта выписан из стационара, однако нуждается в постоянном уходе.


Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты
Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты

Александр Митта: биография и карьера


Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Его настоящая фамилия — Рабинович, а фамилию Митта он взял самостоятельно, ее носили родственники по материнской линии.

В 1960 году он стал выпускником ВГИКа. В качестве режиссера Митта успешно дебютировал в 1961 году, тогда вышла картина «Друг мой, Колька!». Советский и российский режиссер Александр Митта работал также над такими известными картинами как «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказка странствий» и т.д.

Последняя работа кинодеятеля вышла в свет в 2013 году. До болезни артист занимался воспитанием внуков, общением со студентами.

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В Московской области открыли новые площадки для выездной регистрации брака
20 декабря 2023, 13:14

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Парк культуры и отдыха Бронницкий Луг, а также парк-отель «Петрухино-клуб» пополнили список дополнительных объектов для заключения брака в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
Парк Бронницкий Луг занимает 15 га, он расположен вокруг озера Бельское от Крымского моста до Старичного озера в городском округе Бронницы. Гостей встречает входная группа с качелями, рядом построена ротонда для молодожёнов.

Загородный комплекс «Петрухино-клуб» в городском округе Серпухов окружает огромный лесной массив, переходящий в территорию Приокско-Террасного биосферного заповедника. К услугам молодожёнов – живописные лужайки на фоне величественных сосен и красивый пруд для церемонии у воды.

В управлении напомнили, что подать заявление о проведении торжественной церемонии бракосочетания можно через портал госуслуг.

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