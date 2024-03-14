Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей

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Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире «Радио России – Астрахань» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
Он также рассказал, что в ближайшее время будут начаты раскопки.
Соловьев также сообщил, что тоннели расположены на глубине 12 метров. Самый большой тоннель совпадает с размерами станции в метрополитене.
Прежде сообщалось о начале раскопок в городском округе Пущино. Специалистам удалось обнаружить материалы, которые были использованы при строительстве церкви. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Соловьев также сообщил, что тоннели расположены на глубине 12 метров. Самый большой тоннель совпадает с размерами станции в метрополитене.
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Анастасия Хохлова