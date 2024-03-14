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Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей

14 марта 2024, 19:45
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире «Радио России – Астрахань» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
Он также рассказал, что в ближайшее время будут начаты раскопки.

Соловьев также сообщил, что тоннели расположены на глубине 12 метров. Самый большой тоннель совпадает с размерами станции в метрополитене.


Прежде сообщалось о начале раскопок в городском округе Пущино. Специалистам удалось обнаружить материалы, которые были использованы при строительстве церкви. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#церковь
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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине
14 марта 2024, 20:41

Фото: Администрация Краснояружского района

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Он погиб в результате взрыва автомобиля на мине в этом районе.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице после взрыва, который произошел в среду в Краснояружском районе. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий. Пострадавшими также оказались глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.

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#губернатор
#автомобиль
#водитель
#Вячеслав Гладков
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Военкор заявил, что ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в зоне СВО
Военкор Котенок: бойцы России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Белогоровке
14 марта 2024, 20:08

Фото: istock / vadimrysev

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские военные продвигаются в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Он отметил, что в результате этой операции российской армии удалось перекрыть «дорогу жизни» украинских военных.

Котенок также сообщил, что российские военные активно используют FPV-дроны в этом районе, что негативно сказывается на боевом духе украинских войск и приводит к потерям среди них. Он не исключил, что в ближайшее время украинские военные могут быть вынуждены отступить к позициям на западе от этого населенного пункта.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин сообщил о активных наступательных действиях российских военных на Донецком и Артемовском направлениях. Он отметил, что на Донецком направлении продолжается наступление к Георгиевке, несмотря на применение противника большого количества дронов-камикадзе.

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#операции
#всу
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В Центре общественного наблюдения за выборами президента прошел первый брифинг
14 марта 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр начал работу в подмосковном Одинцове с целью обеспечения открытости и легитимности голосования на выборах во всех городских округах региона, сообщают в Мособлизбиркоме.
На предстоящих президентских выборах в Подмосковье смогут проголосовать свыше 6 млн человек, для которых будут работать более 3,9 тыс. избирательных участков.

Все УИКи оснастят камерами видеонаблюдения, трансляции с которых будут в режиме реального времени направляться в Центр общественного наблюдения за выборами. Таким образом, любые нарушения в процессе осуществления жителями их гражданского волеизъявления будут отслеживаться и пресекаться.

Помимо этих мер, обеспечивать открытость и легитимность процесса голосования будут и общественные наблюдатели на участках. В Московской области их будет насчитываться порядка 12 тысяч.

Среди наблюдателей также будут присутствовать представители пятнадцати зарубежных стран в количестве 150 человек.

«На протяжении нескольких месяцев Общественная палата Московской области готовила наблюдателей, которые с завтрашнего дня зайдут на избирательные участки. Они будут на каждом из 3928 УИКов на протяжении всех трех дней голосования. Все они — квалифицированные, подготовленные и верифицированные», — сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Как рассказали в Мособлизбиркоме, все территории, прилегающие к участковым и территориальным избирательным комиссиям, будут находиться под наблюдением системы «Безопасный регион». К ней подключены свыше 119 тыс. видеокамер.

Председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский отметил, что каждые выборы — это очень важное событие в жизни региона и страны.

«В этот исторический момент, в силу всего того, что происходит с нашей страной, с миром, наше общество стало гораздо более консолидировано, чувствуется национальное единение. Каждые выборы становятся все более и более важным событием и в жизни региона, и в жизни страны. Хорошо, что они проходят в течение трех дней, потому что жизнь сейчас бешеная, страшный ритм, и когда у тебя есть выбор между тремя датами, на мой взгляд, это очень важно», — поделился Кончаловский.

На брифинге рассказали, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кроме того, более 250 тыс. жителей Московской области выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

«Московская область всегда была лидером в части электоральной цифровизации и взаимодействия через различные электронные сервисы. Мы проверили дистанционное электронное голосование на себе, в том числе на предыдущих выборах. Там очень понятный интерфейс — буквально 4 шага, чтобы проголосовать и получить номер своего личного сертификата. Но в целях безопасности лучше голосовать через Яндекс Браузер последней модификации. В Центре будет выделено два технических места для постоянного наблюдения в режиме ДЭГ», — рассказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.
Организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда, а также находящиеся в исправительных центрах.

В Центре общественного наблюдения сообщили, что брифинги будут проводиться регулярно. На них будут сообщать о важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Для участия в процессе голосования обязательно нужно взять с собой на избирательный участок паспорт.

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#выборы
#наше подмосковье
#голосование
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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО
Осужденный за пожар в костромском клубе сержант обжалует приговор и отправится на СВО
14 марта 2024, 19:39

Фото: istock / Sinenkiy

Поджог клуба «Полигон» в Костроме, за который был осужден военнослужащий Станислав Ионкин, будет обжалован, а сам осужденный намерен отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Юрия Хромцова, приговор окружного военного суда будет обжалован, и для участия в боевых действиях Ионкин готовит необходимые документы. Он планирует отправиться в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить пострадавшим моральный ущерб.

Адвокат также отметил, что считает назначенный судом срок чрезмерно суровым. Ионкину было назначено 20 лет колонии строгого режима, хотя Гособвинение требовало 16 лет, а также лишения звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».

Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, еще девять получили травмы. По данным следствия, пожар возник по вине Станислава Ионкина, который вернулся с Украины в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из охотничьей ракетницы.

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В России проводится Национальный чемпионат творческих компетенций АртМастерс
14 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto/jacoblund

В России проводится пятый юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ , министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Целью чемпионата является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и содействие росту престижа творческих профессий. Чемпионат АртМастерс — это платформа, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие ландшафт индустрии в России и странах СНГ, передают свои знания участникам Чемпионата, способствуют их профессиональной интеграции в индустрию, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовыми проектами креативных технологий.

ArtMasters — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России, творческая лаборатория для создания новых уникальных компетенций и отбору специалистов, готовых встроиться в технологические и производственные процессы любой сложности в самых крупных медиакорпорациях, театрах и кинокомпаниях.

Для участия в чемпионате необходимо заполнить анкету и портфолио на сайте artmasters.ru, пройти онлайн-тестирование, выполнить онлайн-задания, попасть в ТОП-10 финалистов своей компетенции. Приём заявок осуществляется до 27 апреля. На финале в Москве соберутся лучшие из лучших — 100 человек, которых выберут эксперты АртМастерс. Победители чемпионата будут объявлены 3 августа 2024 года в комплексе «Техноград».

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Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН
Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Джуманалиев умер в 43 года
14 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Бишкеке скончался известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Ему было 44 гола, сообщили журналистам его близкие, передает РИА Новости.
«Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал», — подтвердил один из его друзей.
По данным киргизских СМИ, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая.

Джуманалиев был членом команды «Азия Микс», которая в 2016 году стала чемпионом высшей лиги КВН и в 2018 году выиграла летний кубок. После ухода из КВН он занимался блогерством и активно занимался благотворительностью.

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#новости
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Путин дал поручение по созданию ядерной энергоустановки в космосе
14 марта 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин поручил разобраться с вопросом создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.
«Строительство ядерной энергоустановки в космосе — это та сфера, в которой у России есть компетенция, но тема требует детальной проработки и финансирования», — высказался Путин.
По словам главы государства, космическая установка является приоритетным направлением для России с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны.

Ранее глава министерства обороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Президент России Владимир Путин на встрече с Шойгу выразил недоумение, что на Западе появляются данные о таких планах. Власти РФ, по его словам, «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

Дмитрий Песков также сообщал, что слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США.

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#ядерное оружие
#россия
#космос
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В Пентагоне рассказали, почему Северная Америка боится русских «Цирконов»
NORTHCOM: российские подлодки с "Цирконами" станут угрозой для Северной Америки
14 марта 2024, 19:09

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Атомные подлодки ВС РФ, оснащенные ракетами «Циркон» представляют угрозу для большей части Североамериканского континента. Об этом заявил руководитель северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
Военный сообщил, что Россия поставит на вооружение 12 подлодок типа «Северодвинск» и разместит их в Атлантическом и Тихом океанах.

Гийо уверен, что такой вид вооружения создает угрозу важной инфраструктуре Северной Америки. Он также добавил, что особенно возросла угроза за последние десять лет.

Прежде сообщалось, что Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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#сша
#россия
#вооружение
#ракета
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Глава АМДПР Шестаков допустил рост цен на мебель в этом году
14 марта 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков заявил, что ближе к осени может случится рост цен на мебель, который составит 7-10%.
«Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов», — пояснил в беседе с Газета.ру Шестаков.

Он добавил, что наиболее зависимыми от импорта являются производители корпусной и мягкой мебели.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены на свою продукцию.

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#производители
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