Для школьников из Каширы устроили экскурсию в Белопесоцкий монастырь

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Экскурсию для ребят провела монахиня. Она рассказала, что монастырь появился в конце XV века. Он был построен как форпост от набегов кочевников с востока. Основатель монастыря — преподобный Владимир Белопесоцкий», — говорится в сообщении.Школьникам показали четыре монастырских храма, разрешили подняться на стену и заглянуть в бойницы. Ребята также получили возможность поклониться главным святыням монастыря: иконам Богородицы «Утоли мои печали» и «Скоропослушница», а также мощам святого Владимира.
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