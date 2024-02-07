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Для школьников из Каширы устроили экскурсию в Белопесоцкий монастырь

07 февраля 2024, 11:15
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь посетили с экскурсией ученики 5,6 и 7 классов школы в посёлке Богатищево городского округа Кашира, изучающие предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Экскурсию для ребят провела монахиня. Она рассказала, что монастырь появился в конце XV века. Он был построен как форпост от набегов кочевников с востока. Основатель монастыря — преподобный Владимир Белопесоцкий», — говорится в сообщении.
Школьникам показали четыре монастырских храма, разрешили подняться на стену и заглянуть в бойницы. Ребята также получили возможность поклониться главным святыням монастыря: иконам Богородицы «Утоли мои печали» и «Скоропослушница», а также мощам святого Владимира.

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Юная танцовщица из Каширы победила на международном конкурсе
07 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Жительница Каширы Лидия Серикова стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Щелкунчик. Большой финал» в номинации «Хореография», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Лидия Серикова награждена дипломом лауреата I-й степени и сертификатом резидента Общенационального всероссийского реестра творчества и образования в номинации «Хореография» (спортивные бальные танцы)», — отмечается в сообщении.
Лидия занимается в студии спортивно-бальных танцев «Dance Fox» каширского Центра детского творчества «Светлячок». Руководитель студии Антон Макаровский также получил награду — благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Конкурс-фестиваль «Щелкунчик. Большой финал» проводился в дистанционном формате с 16 декабря 2023 прошлого года по 25 января 2024 года.

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#культура
#конкурс
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#кашира
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В Петербурге стартовало голосование премии «Город в лицах» – 2024
06 февраля 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/javarman3

В Санкт-Петербурге началось онлайн-голосование за победителей премии «Город в лицах» – 2024.
Отмечается, что премия — издания «Петербургский дневник». В этом году в премии 11 номинаций, среди которых «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор» и т. д.

«Для нас «Город в лицах» – это прекрасная дополнительная возможность поблагодарить петербуржцев за их труд и представить городу настоящих героев. За два предыдущих года проведения премии «Город в лицах» в народном голосовании приняли участие более 100 тыс. петербуржцев, которые выбирали лучших из лучших», – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Голосование завершится 29 февраля, а сама церемония вручения наград премии пройдёт уже в марте.

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В Подмосковье прошел всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки
06 февраля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во Фрязине состоялся VI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Во всероссийском конкурсе приняли участие представители Москвы, Московской области и Санкт- Петербурга.

«Фестиваль-конкурс проводится с 2013 года с периодичностью один раз в два года. За это время в нем приняли участие более 150 молодых органистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Петрозаводска. Уникальность проекта состоит в том, что учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, выступают на одной сцене и состязаются с уже опытными молодыми органистами, выбравшими органное исполнительское искусство своей профессией», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что юных конкурсантов оценивали лауреат международных конкурсов Нина Шубина, руководитель органного класса музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Юрий Семенов и испанский органист Даниэль Сальвадор.

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#искусство
#подмосковье
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#музыкальная школа
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Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье
06 февраля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье откроются две новые выставки в День рождения Дмитрия Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставки 8 февраля начнут работать в Клину в усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

«Выставка «Мир керосиновых ламп» посвящена редким и типовым керосиновым лампам. Менделеев приспосабливал и переделывал их, чтобы добиться лучшего горения тяжелых осветительных масел. <…> Выставка завершится 1 марта 2024 года. В рамках экспозиции «Минералы. Формула гармонии» гости смогут ознакомиться с минералогической коллекцией, с образцами месторождений России и Казахстана.<…> Менделеев способствовал развитию горной промышленности России и в 1890 году стал Почетным членом Минералогического общества. Выставка завершится 31 декабря 2024 года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​выставки приурочены к 190-летию со Дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

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В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников
06 февраля 2024, 12:15

Фото: Ксения Пашуто

Художественная выставка «Цвет настроения…» открыта в центре культуры им. Г.В. Калиниченко в Ногинске. В экспозицию вошли картины художницы и преподавателя Центра искусств «МирАрта» Елены Белоус и её 18 учеников, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«На выставке представлены работы, которые я написала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика», — рассказала Елена Белоус.
Ученикам Елены, чьи картины также представлены на выставке, от шести до 13 лет.

«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. (…) Среди ребят есть призёры международных и всероссийских конкурсов. Все дети очень интересно рисуют», — отметила художница.

Выставка будет работать до 29 февраля. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6 .

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#ногинск
#выставка
#художники
#картины
#культура
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Московский областной театр кукол выпускает премьерный спектакль «Храбрый портняжка»
06 февраля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Спектакль-сказку «Храбрый портняжка» поставили в Московском областном театре кукол, премьерные показы состоятся в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«Пьесу «Храбрый портняжка» написали Владимир Ильюхов и Василь Ткачёв по мотивам сказки братьев Гримм. Главный герой — смелый и весёлый портной Ганс. Благодаря своей находчивости, он побеждает великанов и женится на дочери короля», — говорится в сообщении.
Режиссёр спектакля — — заслуженный деятель искусств России Валерий Шадский.

Спектакли состоятся 10 февраля в 11:00 и 14:00, 11 февраля — в 11:00. Возрастное ограничение — 6 .

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#театр
#спектакль
#премьера
#московская область
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В хореографической школе Наро-Фоминска устроили концерт в честь встречи выпускников
06 февраля 2024, 10:41

Фото: Анна Тюрюмина

Большой концерт состоялся в хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске, он был посвящён встрече выпускников, а также памяти основательницы школы. На сцену выходили ученики возрастов — от старших до самых маленьких, передаёт корреспондент Анна Тюрюмина.
Такие вечера-концерты проводятся в школе ежегодно, и всегда собравшиеся с теплом вспоминают Ирину Зайцеву.

«Мы называли её «мамой», а она нас – своими детьми. Она подарила нам безусловную любовь. Благодаря ей лично я нашла свой путь в жизни, и моя благодарность бесконечна!» — рассказала Екатерина Табачникова.
Екатерина была выпускницей этой хореографической школы, а теперь работает хореографом: преподаёт детям народные танцы.

Воспоминаниями поделился и выпускник школы Илья Гуйтар.

«С Ириной Владимировной связано столько ярких и счастливых воспоминаний детства. Мы несли культуру нашего народа по всему миру, объехали много стран», — сказал он.

Праздничный концерт завершился номером «Белый день», в котором приняли участие все желающие – не только ученики, но и зрители, даже те из них, кто давно не поднимался на сцену.

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#школа
#балет
#концерт
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В Подмосковье стартовал конкурс на самую красивую матрешку
05 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Онлайн-конкурс на самую красивую матрешку проходит в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Принять участие в конкурсе можно на официальном сайте «История матрешки».

«Цель конкурса — популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. Принять участие в нем могут все желающие производители или владельцы матрешек на бесплатной основе. Для этого необходимо разместить фотографии своих матрешек на сайте», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что конкурс продлится до декабря 2024 года. Победителей будут определять в заключительном этапе члены жюри, опираясь на баллы и комментарии под работами конкурсантов.

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#история
#игрушки
#производители
#подмосковье
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В Балашихе открывается выставка, посвящённая светильникам
05 февраля 2024, 12:41

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова

Выставку «Освещая всё былое», посвящённую осветительным приборам в разные исторические эпохи, подготовили в Балашихинском историко-художественном музее, открытие состоится в среду, 7 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.

«Посетители выставки узнают, чем освещали жилище наши предки в древние времена и какие светильники стояли в советских квартирах, как свет задавал ритм жизни и помогал организовать пространство. Какие светильники были данью моде, а какие смогли стать символами эпохи», — отмечается в сообщении.

Выставка будет работать до 10 марта. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Балашихинский историко-художественный музей расположен по адресу: Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом №53.

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#культура
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