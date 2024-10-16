Подмосковье вошло в топ-10 по заявкам на конкурс «Моя страна — моя Россия»

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»
Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству заявок на ХХI всероссийский конкурс проектов социально-экономического развития территорий «Моя страна — Россия», сообщает пресс-служба конкурса.
«От Подмосковья в ХХI сезоне проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 1824 участника. Всего в текущем году на конкурс было отправлено 55 тысяч 321 заявка из всех регионов России, а также из девяти других стран, в числе которых Китай, Беларусь, Таджикистан и Казахстан», — говорится в сообщении.Возраст участников конкурса — от 14 до 35 лет, от них принимаются проекты в 12 номинациях. Кроме того, есть одна номинация для участников до 13 лет. Наиболее популярной оказалась номинация «Моя педагогическая инициатива» — на неё подано 17 369 заявок. На второе место по популярности вышла номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» (8 161 заявка), а третье место заняла номинация «Моя гостеприимная Россия» (7 371 заявка).
Награждение победителей состоится в декабре.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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