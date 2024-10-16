В Москве проведут награждение победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

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Церемония награждения победителей IX открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!-2024» состоится в Центральном музее Вооруженных Сил России 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВС РФ.
«В этом году фотоконкурс проводился в пяти номинациях: «Гарнизонные будни», «В жизни есть место подвигу», «Сила оружия», «Не стареют душой ветераны» и «Юнармия». Кроме того, запланировано вручение Гран-при», — говорится в сообщении.На конкурс было прислано свыше полутора тысяч фотографий от более чем 500 участников из двадцати российских регионов. Победителей определяло жюри, в которое вошли военные, а также деятели науки и искусства.
Лучшие работы зрители смогут увидеть на выставках, которые организует по всей России Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил.
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